吊橋沿河步道木板破損　影響民眾安危

2018年07月12日 17:58 中時 張穎齊

基隆河七堵段俊德吊橋沿河步道，因為塑木地板多處破損，造成民眾跌倒意外頻傳，基隆市議員張耿輝（右二）邀請工務處河川水利科長洪延良（左二）會勘後，要求工務處8月底前修復，明年全面換新。（張穎齊翻攝）

基隆河七堵段俊德吊橋沿河步道，是許多民眾散步騎車的熱門地段，但近來卻被不少人發現，塑木地板已多處破損，影響行路安全，基隆市議員張耿輝接獲陳情後，通知基隆市政府工務處到現場會勘，工務處也承諾將在8月底前先進行修補，明年再找預算來更新。

民眾吳先生指出，先前看到很多小朋友沿著步道騎腳踏車時，卻看到腳踏車的車輪卡進破損的塑木地板坑洞中，因此跌倒摔傷，看到此情此景，深覺如果有關單位持續放任不管，勢必會造成更多人的危險，所以才向張耿輝陳情。

張耿輝表示，很多民眾上午都會在此地運動，但卻導致意外頻傳，於是他邀請了市府工務處人員到場現勘，要求市府立即處理並修復，若今年預算經費不夠的話，也要先將破損的木板釘樁好，以防再發生民眾受傷的事件。

張耿輝進一步說，有鑑於基隆多雨潮溼的天氣，塑木地板經常會太滑，摔傷的風險仍然存在，所以等到明年順利取得預算經費後，務必將塑木地板全面汰換，還給民眾一個安全的運動環境。

工務處河川水利科長洪延良表示，其實河川巡防員都會固定來巡察，且有發現塑木地板破損的問題，為維護民眾的使用安全，會先在8月底前做平整修復，由於塑木的材質並不耐久，待明年有預算撥下來後，會將全面地板木材更新。

此外，張耿輝也指出，沿河步道到了晚上太暗，沿路的路燈必須換裝成LED燈，來增加照明度，促進民眾安全，要求工務處今年辦理，工務處也承諾會盡速辦理。

(中時 )