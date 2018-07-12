川普始料未及 德美高科技汽車業轉投中國懷抱

2018年07月12日 17:57 中時電子報 盧伯華

中國大陸最近一邊應付與美國的貿易對抗，一邊並未停下其更深入參與全球貿易競爭的腳步。就在上周與美國宣布貿易戰的同時，也與多家知名德國汽車廠簽訂多項合作協議，將利用德國汽車的設計與科技，結合中國政府政策與製造能力，在新能源車與無人駕駛汽車的領域裡主導全球汽車產業的未來。

中國大陸這份雄心壯志與德國車廠的算盤，是植基於中國擁有全球最大的汽車市場之上。德國汽車商除了企圖在中國汽車市場中佔有更大份額，也希望利用中國的製造能力將更多產品推向全世界。

美國《紐約時報》在一則深度報導中指出，北京向來不掩飾對電動汽車和無人駕駛汽車的嚮往。目前正在引用更激進的政策來推動電動或混合動力汽車。此外，中國政府已將自動駕駛汽車列為「中國製造2025」計劃中的重要部分，試圖在新技術領域中取得主導地位。

在美國挑起與全球貿易大戰之際，中德兩國汽車產業近期加速建立合作與夥伴關係。圖為7月10日中國總理李克強(左三)在柏林與德國總理梅克爾(右二)共同出席中德自動駕駛汽車展示活動。（圖／新華社）

圖為中國總理李克強在柏林與德國總理默克爾在中德自動駕駛汽車展示活動中共乘一輛中德合作研發的自動駕駛汽車。（圖／中新社）

報導說，要引進國外的技術，相應地就需要開放國內市場作為誘餌，開放大陸的汽車製造業。最近從德國車廠一連串的公告已表明雙方已建立多項夥伴關係，它們包括：

1. 德國大眾汽車(Volkswagen為與安徽江淮汽車合作，以其西雅特(SEAT)品牌開發電動汽車。同時與長春第一汽車及中國智能與聯網汽車研究所合作開發自動駕駛汽車。

2.寶馬(BMW)計劃增加中國兩家工廠的年產量，其中包括與長城汽車合作的迷你(Mini)電動車，另外則與百度公司合作建立自動駕駛汽車夥伴關係。

3.德國大陸(Continental AG)集團計劃與中國共享汽車的滴滴出行合作，開發聯網電動汽車。

4.戴姆勒(Daimler)將獲得外商首張北京道路測試無人駕駛車許可證。

5.博世(Bosch)集團將與中國蔚來電動汽車(NIO)合作，為電動汽車製造傳感器和控制系統。

報導指出，德國在美國生產並出口到中國的汽車與相關產品，將因美中貿易戰而受到影響，因此德國汽車商將增加他們在中國廠的產量，以填補其中國業務缺口。而中國則希望大規模的深入合作可以幫助他們成為電動汽車和自動駕駛汽車創新中心，推動其成為科技強國的目標。

因而，知名電動汽車特斯拉週二也宣佈將在上海建立一家年產50萬輛汽車的工廠，它不僅是該公司在美國之外的第一家工廠，也是中國第一家由外國汽車製造商全資擁有的工廠。

報導認為，這些新發展可能會使美國總統川普極為不悅。但這是一個難以阻擋的趨勢，川普的對外貿易政策政正在使大部分高科技汽車行業離開美國，並轉投中國懷抱。

(中時電子報)