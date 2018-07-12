收編近百幅版畫 樹人師生畫作集成冊問世

2018年07月12日 18:26 中時 鄭雅文

樹人國小已畢業生李泱錤，將86歲阿嬤當作畫作主角，藉由畫作完成阿嬤陪同騎乘木馬的夢想。（鄭雅文攝）

歷經多年策畫，樹人國小的師生版畫畫冊「玩美生活、真心成藝」終於出版，當中收錄近百幅作品，其中有同學把高齡80多歲的阿嬤入畫，畫中呈現阿嬤陪同騎著木馬，表現濃厚的祖孫情。

這是送給阿嬤的母親節禮物，已畢業學生李泱錤靦腆說著，因為從小就只有阿嬤陪伴，但阿嬤已經86歲了，在一場大病後，更無法走太多路，也因曾夢想阿嬤陪著她去騎木馬，因此才想到以版畫，完成阿嬤陪同騎木馬的願望，並送給阿嬤。

樹人國小校長劉裕承說，其實學校有不少隔代教養或家庭失能的同學，學校藉由版畫教學作畫，培養他們自信，並讓學生從中學習專注一件事的辛苦過程。

樹人國小退休美術老師吳鴻滄表示，整本畫冊醞釀6年，裡頭充滿每位同學背後的故事，每幅版畫作品並附上3張生活紀錄照，近百幅作品就至少需300張左右，從成千上萬的檔案中挑選就費了相當大的心力。

校長劉裕承則說，師生作品再出書前在各地展出曾獲各界好評，不少參觀者被版畫動人筆觸吸引認購。而這次書籍共240頁，內容豐富，各界能藉NPOChannel 公益平台贊助認購，學校也將再扣除成本後，全數捐助樹人國小持續推動多元文藝、美術教育課程，師生希望用自身努力，以版畫翻轉瀕臨廢校的偏鄉小學。

(中時 )