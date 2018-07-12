提升學校午餐品質 副市長張光瑤要求落實源頭把關

2018年07月12日 18:27 中時 陳世宗

為提升學校午餐品質，台中市政府政風處、教育局與採購稽核小組12日在台灣大道市政大樓舉行「廉潔安心．食在放心」學校午餐專案宣導活動；副市長張光瑤要求相關採購人員不但要熟悉法規，更要謹慎落實源頭把關，強化學校午餐食品安全衛生措施，讓學生吃得營養又安全。

台中各學校主要供餐型態為「外訂團膳」、「公辦公營」、「公辦民營」等3種，活動邀請各級學校校長及總務主任參加，由市政顧問蔡宜軒律師及採購稽核小組委員陳有政擔任講座，分享學校午餐倫理規範及學校午餐採購作業重點注意事項，並進行交流座談。

張光瑤表示，營養午餐影響小朋友健康，關係重大，如何確保品質安全，學校站在第一線，承辦人員必須謹慎、認真做好源頭把關，從午餐食材供應、抽驗，到午餐製成之督導、稽核，最後到學校的查驗等，落實安全健康學校飲食環境。

教育局指出，學校午餐採購管理工作非常多樣化，各校因為地理環境、供餐型態、經濟條件及學生人數等不同因素，供餐品質存在相當大差異，因此除積極建立校園午餐管理體系與制度，另成立「採購諮詢輔導團」，負責協助督導所屬學校採購作業，以確保採購品質。

政風處說，為確保廉潔與致力提升學校午餐採購品質，宣導活動從深化廉潔意識著手，讓承辦採購同仁能熟悉相關廉政法規，降低違規風險；並落實學校午餐採購品質，包括食材的查驗及驗收，強化履約管理等。市府採購稽核小組也定期將營養午餐採購違失分析及改善措施函送各校參考，健全學校午餐採購制度。

政風處針對學校辦理午餐採購所可能面臨課題編緝「學校午餐倫理手冊」，提供廉政倫理、利益衝突、採購招標及司法判決等案例參考，協助午餐採購人員解決問題。

(中時 )