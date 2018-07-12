北橫探險節來啦！刺激溯溪、攀岩等你來挑戰

2018年07月12日 18:07 中時電子報 綜合報導

夏天就是要玩水！趕緊報名「桃園自在遊」規劃的「勇闖北橫探秘尋奇。溪谷生態探索體驗」桃園一日遊，無論是攀岩、橫渡深潭、跳水等都是夏天不可錯過的大自然體驗！

北橫公路是全臺唯一暢通東西向橫貫的公路，沿途擁有豐富的自然生態、軍事戰備、原住民文化歷史風情及在地農特產等特色。在成功打造「探險北橫」品牌後，陸續推出最刺激的｢溯溪尋祕｣、最極限｢高空彈跳｣ 、最特別｢探索原味｣、｢慈湖-勇士斯利安｣ 、｢庫志部落-野溪探秘｣ 、｢奎輝部落-竹林七勇｣，使北橫成為戶外探險旅遊的第一品牌。

此遊程會透過溯溪活動，傳遞水域活動安全須知等知識。(圖/桃園自在遊網站提供)

「勇闖北橫探秘尋奇。溪谷生態探索體驗」的活動地點位於桃園復興鄉的北橫溪谷，活動開始前會先有水域活動安全須知介紹以及活動裝備認識和穿著要領、互助技巧與要領、溪谷行進技巧與步行要領、繩索運用與基本繩結介紹等，可以提升水域活動的安全觀念；活動則有培養挑戰精神與建立自信的簡單攀岩、培養團隊合作與互助精神的激流突破、建立親水安全觀念與突破勇氣的橫渡深潭、提升面對困境之勇氣的深潭跳水，最後則會在溪谷中野餐，享受溪水涓涓細流與蟲鳴鳥叫的悠閒時光。

其實，青少年從事適當的刺激性活動，可以提升膽量與肢體協調性。參與溪谷生態探索活動更可以凝聚向心力、促進團隊互助精神、增進團員間的情感，甚至達到心靈紓壓的效果、提升身心靈成長、建立水域活動安全觀念等，更重要的是進而認識台灣鄉土原野的自然生態環境，讓大自然為我們上重要的一課。

(中時電子報)