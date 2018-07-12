華航機上愛心醫師專案 鼓勵醫師出手相救

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中華航空去年宣布推動「機上愛心醫師專案」，獲得衛福部、醫師公會與寶佳公益慈善基金會支持，昨共同宣布啟動，向醫師公會4.7萬名會員招手，當搭機遇到空中緊急醫療需求時，協助華航及地面醫療支援團隊，一起守護旅客健康。

據統計，機上緊急醫療情況以暈厥、呼吸道症狀、噁心或嘔吐、心臟症狀、癲癇發作和腹痛最為常見，各國的航空公司，近年陸續推出機上醫療支援計畫，華航則是台灣首家獲得醫師公會支持、推出機上愛心醫師專案的航空公司。

醫師公會全聯會理事長邱泰源指出，許多醫生搭飛機遇到其他乘客需要緊急醫療時，最常顧慮的是「不是我的責任」、「不是我的專業」、「未來會變被告」，華航機上愛心醫師專案最重要的一環，就是保障這些愛心醫師的法律權益，讓他們願意挺身而出。公會未來更會檢視相關法律權益是否不足，並從專業角度，建議航空公司機艙補上應有的設備。

華航董事長何煖軒表示，機上愛心醫師專案並非以營利為目的，完全尊重每位加入本計畫醫師的個人意願。加入專案的醫師，登機時的座位會先被空服員掌握，若在機上發生緊急醫療需求時，就能在第一時間優先詢問是否能提供協助，節省廣播時間、把握黃金救援時機；即使醫師有參與專案，但當天碰巧疲憊或身體不適，也可以拒絕提供協助，空服員並不會勉強。

何煖軒說，今年5月4日，華航吳姓空服員從美國安大略飛回台北的途中，突然氣喘發作，眾人兵荒馬亂時，碰巧德州衛福部部長與佛羅里達州衛福部主秘搭乘該航班來台灣參加會議，出手相助讓空服員身體狀況好轉，這個案件正好突顯，華航推行機上醫療計畫方向是對的。

華航說明，機上愛心醫師專案即日起開放登記，有意願加入的醫師，可登入華航官網個人會員專區「機上愛心醫師專案」申請專頁，完成填表作業，後續經審核完成後，即成為本計畫共同合作的成員。

(中時 )

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