世足花絮》姓氏由來有歷史 克羅埃西亞出「奇」兵

2018年07月12日 18:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「格子軍團」克羅埃西亞踢進隊史第一次世界盃足球賽冠軍賽，場上先發11人，有8個人姓氏結尾的發音是「奇」，可謂無「奇」不有。

克羅埃西亞人很多名字是「-vic」、「-ic」、「-ac」等結尾，翻過來就是「某某奇」，以前這些字尾都是有意義的，例如在地名後加這些字尾作為人名，且「-vic」最早是貴族使用，之後逐漸擴大到平民，也有如前克羅埃西亞兄弟檔國腳尼可‧柯瓦奇（Niko Kovac）和羅伯‧柯瓦奇（Robert Kovac）這樣有特定意思的姓氏。

「Kovac」這個字翻譯成英文，就是「鐵匠」的意思，這個在歐洲國家很普遍的職業，在英國就成了姓氏史密斯（Smith）、德國是施密特（Schmidt）、俄羅斯則是庫茲涅索夫（Kuznetsov），庫茲涅索夫還是俄羅斯第三大姓。

這次「格子軍團」23名球員中，有16人姓氏結尾是「奇」，包括蘇巴希奇（Danijel Subasic）、史崔尼奇（Ivan Strinic）、雷比奇（Ante Rebic）、拉基提奇（Ivan Rakitic）、隊長莫德里奇（Luka Modric）、布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）、佩利希奇（Ivan Perisic）、曼祖基奇（Mario Mandzukic）及克拉馬里奇（Andrej Kramaric），目前6場比賽踢下來，單場最多有8名「奇」兵先發，就連總教練達利奇（Zlatko Dalic），也是「奇」。

至於已經在小組賽淘汰的塞爾維亞，23人當中有20人姓氏以「奇」結尾；地主俄羅斯則是有13個「夫」，他們的命名方式和冰島有點像，也會採用父親的名字，只是通常都用在下一代的中間名，採用的字尾多為「-ov」或「-ev」，而俄羅斯女性的姓氏會在最後加個「a」，就成了「歐娃（-ova）」或「埃娃（-eva）」。

另一支北歐勁旅瑞典，球員姓氏大部分跟自然環境有關，例如山川、河流、森林、島嶼等等，而且有時會結合兩種自然景觀，像是主力中場佛斯伯格（Emil Forsberg）的姓氏，就結合了「激流和山」兩詞，退休名將永貝里（Fredrik Ljungberg）的姓氏則是山與石楠花的組合。

(中時電子報)