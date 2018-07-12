台南一中學子環島長征 熬過大雨颱風豔陽考驗

2018年07月12日 18:29 中時 曹婷婷

台南一中師生29人4日起展開為期9天環島長征，12日返抵學校。(曹婷婷攝)

台南一中師生29人4日起展開為期9天環島長征，一出門就先遇上大雨，途中返程又遇上颱風瑪莉亞考驗，這群年輕學子展現超強抗壓能耐，再累再熱都咬牙不放棄，尤其，沿途天候考驗不斷，校長張添唐趣稱，防颱措施就是「南向政策」，一路奔馳跑給颱風追。

延續2017號召單車社及應屆畢業生的首趟單車環島，今年邁入第2年，29名勇士踏上環島旅程，12日下午順利返抵校門，每個人都黑了一圈。

95公斤、重量級的張倫瑋行前目標是希望減肥，但儘管騎得很累，晚上夜宿學校都盛情款待，他樂觀安慰自己，「體重不知道有沒有下降，但把脂肪鍛鍊成肌肉也是一種進步。」最教他感動的是，同學也會刻意停下等他，讓他更沒有理由輕言放棄。

首度騎單車的余協崇說，過去沒有騎單車的經驗，行前在體育館踩飛輪訓練，他說，確實把騎單車環島想得太簡單，第二天騎壽卡面對陡峻的路程，使盡吃奶力氣踩上坡，分不清淚水、汗水還是雨水齊飛，差點放棄。

「一群人可以跑得很遠」，他說，儘管體力是一大負荷跟挑戰，但看著大家都持續不懈的態度，他也咬牙苦撐，「其實我可以作到」，成為他此行最大收穫。

張添唐說，此行第7天遇到瑪莉亞颱風，防颱措施，桃園到沙鹿加速南下，時速維持30公里，學生雖騎得很吃力，但每個人都順利克服。林呈韋說，如果沒有來騎這趟路，或許自己的暑假跟別人一樣，就是在划手機、玩電腦中度過，「揮灑汗水，花時間探索土地，覺得很有價值。」

(中時 )