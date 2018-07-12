防弊！中市府編印《學校午餐倫理手冊》

2018年07月12日 18:44 中時 盧金足

為防止學校營養午餐出現弊端，台中市府政風處12日在「廉潔安心．食在放心」學校午餐專案會議，針對學校辦理午餐採購所可能面臨課題編緝《學校午餐倫理手冊》，提供廉政倫理、利益衝突、採購招標及司法判決等案例參考，協助午餐採購人員解決問題。

台中市政府政風處、教育局與採購稽核小組12日舉行「廉潔安心．食在放心」學校午餐專案會議，提升學校午餐品質。

台中市府副市長張光瑤表示，目前台中市學校供餐型態為「外訂團膳」、「公辦公營」、「公辦民營」等3種，要求相關採購人員不但要熟悉法規，更要謹慎落實源頭把關，強化學校午餐食品安全衛生措施。

張光瑤強調，營養午餐影響小朋友健康，學校站在第一線，承辦人員必須謹慎、認真做好源頭把關，從午餐食材供應、抽驗，到料理過程的督導，落實安全健康學校飲食環境。

學校午餐採購管理工作多樣化，各校因為地理環境、供餐型態、經濟條件及學生人數等不同因素，供餐品質存在相當大差異。

教育局表示，建立校園午餐管理體系與制度，還成立「採購諮詢輔導團」，負責協助督導所屬學校採購作業，以確保採購品質。

台中市府政風處長張榮貴說，提供《學校午餐倫理手冊》讓承辦採購人員熟悉相關廉政法規，降低違規風險，落實學校午餐採購品質，包括食材的查驗及驗收，讓學生吃得營養又安全。

(中時 )