吾居吾宿震災倒塌 建設處長鄧子榆獲不起訴

獲得不起訴的縣府建設處長鄧子榆表示，縣府每年均編列約80萬元拆除違章預算，但都遭大幅刪除。（許家寧攝）

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住戶質疑吾居吾宿住戶偷加蓋3層，但屢次檢舉縣府未強制拆除，造成塌陷主因。（資料照）
花檢署調查吾居吾宿2006年完工時，屋頂已有3層突出物，認定違建部分對建物塌陷影響甚微。（許家寧攝）

花蓮大地震造成「吾居吾宿」住宅大樓倒塌，住戶質疑原先6層樓建築物遭加蓋3層成為塌陷主因，並指控多次檢舉違建，縣府卻不作為。花檢署調查，違章部分影響倒塌甚微，且縣府該年度只有1000元拆除違建預算，並非故意不拆除，將建設處長鄧子榆等三人不起訴。

吾居吾宿住戶告發違法增建7至9樓的鄭姓、劉姓情侶，不當增加大樓負重造成大樓「頭重腳輕」倒塌，同時指控縣府建設處明知違建仍持續興建中，經住戶多次檢舉仍遲不強制拆除違建，認為公務人員有廢弛職務釀成災害、圖利罪嫌。

檢方調查，吾居吾宿在1996年完工時，6樓屋頂以上已經存在3層突出物的瞭望台，經鑑定結果，違建部分增加鐵窗等裝設，增加重量僅約全築物總重2.79%，比重甚低，雖不起訴處分，但鄭劉兩人另涉竊佔、違法復工、偽造文書等罪另行提起公訴。

令檢察官瞠目結舌的是，花蓮縣處於地震高危險區，迄今有3000件以上違建尚待拆除，不過106年度縣府拆除違建年度預算竟只有1000元，鄧子榆也向檢方澄清，縣府接獲檢舉後，4次查報並發出勒令停工及拆除通知，但苦無經費拆除違建。

檢方調查縣府拆除經費短缺，認定鄧子榆等人涉嫌瀆職為不起訴處分。對此，鄧子榆表示，拆除違建的經費，並非縣府不願意編，但每年縣府編列預算，都遭議會大幅刪除，去年度編列72萬剩1000，今年度編列80萬也被砍至剩20萬元。

今年度花蓮縣府歲出129億元預算中，只有違章建築處理業務費被砍，其餘全數過關，對此有議員無奈說，「80萬只能拆幾間﹖」認為推給議會並不公平，強調選民不喜歡被拆違章，這類陳情案件也多，府會都不願意得罪選民，早就是長期以來的默契。

(中時 )

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