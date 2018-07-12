泰導演就想來台拍片 視侯孝賢為偶像

2018年07月12日 18:30 中時 潘鈺楨

索拉育帕巴潘。（蘇蔓攝）

沃拉共魯泰凡尼切古。（蘇蔓攝）

泰國新銳短片導演索拉育帕巴潘（Sorayos PRAPAPAN）及沃拉共魯泰凡尼切古 （Vorakorn RUETAIVANICHKUL），應台北電影節之邀參展，12日與觀眾分享創作歷程。索拉育的電影諷刺政府與社會議題，被問到在泰國拍片有沒有受到政府關切或壓力？他笑說：「我在電影裡面罵得很兇，但還好短片市場本來就不大，放映頂多1、200人看而已，所以目前還沒有太大壓力。」

兩位導演此次來台，雖然行程緊湊還沒機會欣賞影展電影，但索拉育點名想看《十年台灣》、《血琥珀》，也非常喜歡去年的《大佛普拉斯》、《日常對話》。他提到一個有趣現象，東南亞華語國家的導演，都嚮往來台灣拍片，大陸或香港沒有特別吸引力。他跟趙德胤聊過天，趙告訴他在台灣拍電影得了獎，政府會給獎金，這讓電影人得以有資金繼續拍片。

索拉育帶來《別讓太太不開心》、《泰國大媽去影展》、《瑞士來的禮物》、《油線胖小子》、《大收音師》等5部短片，索拉育在當導演前就是一位收音師，長達7年。他看過很多東南亞紀錄片，很有技巧地用聲音說故事，不只是大聲音的特效，所以對聲音很著迷。這幾部短片是他一年一部的作品，自認講的故事、拍攝技術都有逐漸變得有深度，「做電影以後才知道，電影裡面的人都不是這麼膚淺的。」

沃拉共也表示一直以來都很喜歡台灣電影，尤其是侯孝賢導演的作品，「侯導演是很精彩、不斷在開發自己的導演，從早期到《聶隱娘》，越來越厲害，我把他當作偶像，希望能像他一樣有所發展。」沃拉共這次帶來都會型同志電影《愛在煙縷相遇時》，表示：「很開心帶泰國影片來跟大家分享！」他向來拍片都會放進自己故事，「我通常都會用很多自己故事，這次也有把自己愛情經驗放在劇本裡面。」至於為何沒有床戲？他笑說：「因為有設定愛滋病，所以不方便有性行為。電影強調的愛情不是只是為了發生關係而已，之間還有很多關係，以愛情為主。」他認為很多人覺得同志的愛情很短暫、一下就過去，所以這部電影講的是兩個都會男子，正在尋找某些東西填滿生活，有些寂寞。至於結局是開放式的，就留給觀眾自己想像。

(中時 )