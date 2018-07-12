竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華 13日一連3天登場

2018年07月12日 18:29 中時 莊旻靜

竹北市公所13日起一連三天舉辦新月沙灘海洋音樂嘉年華，還有7大項體驗活動。（莊旻靜攝）

海洋音樂嘉年華又來了！新竹縣竹北市公所13日起一連 3天在竹北市新月沙灘舉辦「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，除了有音樂會表演、SUP立槳體驗、沙灘彩繪等，還邀請民眾一同環保淨灘，守護海洋。

竹北市長何淦銘、代表主席林啟賢及多名代表、縣議員、里長、代表參選人，12日上與在竹北育樂中心，參與活動記者會，由歌手朱海君獻唱，為活動暖身。竹北市長何淦銘表示，活動從13日下午4點，一連舉辦到15日，14日音樂會晚間7點登場，由藝人王彩樺主持，朱海君、安那、陳零九、八十八顆芭樂籽、鼓鼓輪番演唱。

此外，13、15日晚間則有「魔幻炫音派對」、「嘻哈電音派對」DJ音樂表演，邀請年輕人一同參與，享受有海洋、音樂相伴的夏天。今年活動也首度舉辦直播，讓無法到場的民眾，也可以欣賞音樂會。

今年嘉年華周邊活動多元，包含7大體驗如環保淨灘、風帆體驗、風箏體驗、沙灘彩繪、沙灘迷宮、親子創意沙雕，還有近年流行的SUP體驗，部分限額活動在活動前1小時開放現場報名。

竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華在活動期間，周邊道路將有交通管制，14日下午3點至晚上10點30分，市區接駁車約10到15分鐘，行駛至竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站新泰路側、竹北市公所、會場接駁總站，活動場域內也提供老弱婦孺及行動不便者的電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

(中時 )