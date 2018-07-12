嫌下棋聲吵 偷緝犯偷騎車被逮

2018年07月12日 18:35 中時 李其樺

3名警專實習生黃柏偉（左起）、蘇祐德、陳耀宗也參與偵辦陳姓案嫌竊機車案，他們表示，辦案過程中得到學長傳承辦案經驗，感到收穫良多。（李其樺翻攝）

台南市42歲陳姓男子今年2月和5月分別涉及公共危險罪和妨害自由遭到通緝，日前陳男在新市某宮廟休息，嫌一旁民眾下棋聲太吵，竟趁其中一名吳姓民眾沉迷棋局不注意，偷騎走對方機車揚長而去。所幸警方獲報後昨（11）日馬上找到陳嫌逮捕歸案。

7日晚間吳姓民眾向善化分局新市分駐所報案，稱自己在永就里薛將軍寺下棋，結束後發現機車不翼而飛，請求警方協尋。

新市分駐所所長郭俊誠獲報後，調閱資料掌握失竊機車逃逸路線，昨天傍晚20許巡佐陳育義尋經下州仔附近道路時，發現該輛失竊機車就停放在某家卡拉OK店前，於是通報線上警員支援，趁陳嫌走出店門口時，一擁而上將他順利逮捕。

警方調查，陳嫌為轄區治安人口，有竊盜、毒品、侵占、贓物、詐欺、公共危險等多項前科，又查出陳嫌今年2月和今年5月分別涉及公共危險罪和妨害自由罪，遭台南地檢署發布通緝。因陳嫌居無定所，行蹤不定，沒想到卻遭警方埋伏逮捕到案。

陳嫌供稱，他因長期找不到工作都是打臨工維生，為閃躲警方查緝居無定所，四處向朋友借錢度日，為了找工作需要代步工具，才會臨時起意前偷車，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

3名警專實習生黃柏偉、蘇祐德、陳耀宗也參與偵辦陳姓案嫌竊機車案，他們表示，辦案過程中得到學長傳承辦案經驗，感到收穫良多。

(中時 )