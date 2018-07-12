被封「男神」 吳秀波：想起某種藥品

2018年07月12日 18:35 中時 洪秀瑛

吳秀波吟誦《出師表》。（中視提供）

吳秀波和劇中兒子下棋，戲外一起瘋世足。（中視提供）

吳秀波在俄羅斯。（取自微博）

吳秀波在俄羅斯十分愜意。（取自微博）

飾演曹操的于和偉。（取自微博）

于和偉喜歡看世足賽。（取自微博）

世足賽倒數計時，《軍師聯盟2虎嘯龍吟》演員也跟風，包括吳秀波、于和偉、肖順堯都成了足球迷，吳秀波在世足賽一開幕就被發現飛到俄羅斯，工作人員在微博PO出他悠閒坐在街頭喝咖啡、餵鴿子照片。吳秀波被問看好哪一隊奪冠？他選擇棄權：「我沒法做判斷，工作人員告訴我英國、法國都有冠軍相。」不過英國現在只能搶季軍了。

戲裡飾演司馬師的肖順堯，和「爹爹」吳秀波一樣也有足球魂；同劇飾演「曹操」的于和偉也為球瘋狂，他夜裡收工後常在車上用手機看轉播，好幾篇微博發文都跟世足有關，分享：「世界盃就是有人歡喜有人憂，這一刻我也總會心情激蕩，淚濕眼眶」、「不想幹了！想看球！以後國際足球賽事期間堅持不接客！不不不是…堅決不接戲」，字裡行間流露于氏幽默。

世足賽比腳力也比攻守策略，和《軍師2》一樣都有知己知彼、攻心謀略的元素，尤其司馬懿和諸葛亮鬥智鬥勇，隨著劇情，諜對諜也走到劇情最高峰。諸葛亮為逼戰，使出「攻心計」，送給司馬懿一襲女裙，以為司馬懿會經不起羞辱而出兵，將士也都群起激憤，唯獨司馬懿老神在在。

劇中的司馬懿刻意穿上女裝在岸邊向諸葛亮展示，連同士兵一起吟誦《出師表》，這點子是吳秀波的建議，他希望將兩方對峙情緒拉至最高點，此舉一出，果然讓諸葛亮當場吐血昏厥，司馬懿可說是狠狠將了對方一軍。

吳秀波常被粉絲稱波叔或波神，粉絲也喜歡他神級演技，他幽默說：「其實，演員就是這樣，演員負責的就是從這到那。因為，我達到了你的要求，我看到我的表演讓你獲得了滿足就OK了。女神這名挺好聽的。男神，唉，我一聽見這名就會想起某種藥品。」有網友打趣笑稱，波叔說的藥品該不會是助性產品「印度神油」吧。

中視每週一至週五晚間8點播出《軍師聯盟2虎嘯龍吟》。

(中時 )