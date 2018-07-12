柯文哲拉開支持度 吳子嘉：白藍對決 綠色靠邊站

2018年07月12日 18:59 中時 朱真楷

美麗島電子報公布最新北市長民調。結果顯示，國民黨北市長參選人丁守中的支持度，已從5月份落後北市長柯文哲2.1％，變成目前丁30.5％ vs. 柯38.7％，大幅落後8.2％。同時，民進黨北市長參選人姚文智的支持度為16％，僅為柯、丁的一半。更難堪的是，經交叉分析，即便是主張「台灣獨立」的選民，有39.7％表態支持柯文哲，挺姚的比例僅42.9％。

《美麗島電子報》公布的北市長民調顯示，當民眾被問到「請問台北市長選舉如果現在投票的話，以下這3位您最可能會投給誰？」結果依序為柯文哲38.7％、丁守中30.5％、姚文智16.4％；顯示柯文哲已將領先丁守中的幅度，從5月份的2.1％擴大到8.2％。

同時，姚文智在獲得黨提名、並努力勤跑2個月後，支持度雖微幅提升1.4％，但支持度卻仍落後柯文哲22.3％，甚至幾乎只有丁守中的一半左右。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若以「政治立場」交叉分析，會發現在「泛藍」選民部分，雖有68.9％支持丁守中，但仍有26.7％支持柯文哲。

吳子嘉說，在「泛綠」選民部分，跑票情況更是嚴重。因為，「泛綠」選民僅有45.9％支持姚文智，還不到一半，同時更有44.0％表態支持柯文哲。

他強調，讓難堪的是，若以「台北市選民的統獨立場」交叉分析，會發現即便是支持「台灣獨立」的選民，支持姚文智的比例也僅42.9％；同時，有39.7％、將近4成的比例支持柯文哲。這個結果，無疑是跌破眾人眼鏡，更顯示出過去民進黨雖一再質疑柯文哲的「台灣價值」有問題，但對不少獨派支持者而言，顯然不這麼認為。

此外，該民調也針對政黨好感度進行調查。結果顯示，當民調繼續詢問民眾對國、民兩黨的好感度時，民進黨的「好感度」為25.2％，「反感度」則是54.6％。而國民黨的「好感」與「反感」的比例則分別為37.2％、39.8％。

吳子嘉表示，若與《美麗島電子報》在5月份所做的民調相比，此次國民黨在「好感度」的部分已領先民進黨12％，在「反感度」部分則是比民進黨少了14.8％，顯示雙方差距正快速拉開。

他強調，民進黨在政黨好感度的衰退，某種程度，代表了民眾對於把票投給民進黨候選人的意願是愈來愈低。尤其，在整體大環境不佳，市長候選人又無法發揮「母雞帶小雞」的情況下，其結果必然將連帶衝擊議員選舉結果。

吳子嘉直言，姚文智選擇從「我是綠的，你不是綠的」分類法作為攻擊戰術，是否能挽救選情？如果今天民進黨擁有超高政黨好感度，這招或許有效；但如果民眾對民進黨愈來愈反感的話，那麼，這招恐將適得其反。

本次民調是在2018年7月8日至7月9日進行，成功訪問1082人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時 )