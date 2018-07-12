《女兵》「葉素娥」闖男浴室爆紅！劉香慈露辣腿送「棒棒冰」慶功

2018年07月12日 18:46 中時 林淑娟

劉香慈放送棒棒冰，慶祝收視破1。（TVBS）

劉香慈放送棒棒冰，慶祝收視破1。（TVBS）

《女兵日記》小嫻、林宜禾眼女兵洗澡戲。（TVBS）

《女兵日記》葉素娥爆紅。（TVBS）

TVBS《女兵日記》11日播出第二集收視再創新高，4歲以上平均收視衝破1.9，「最美連長」劉香慈12日遵守諾言，頂著烈陽身著短褲露美腿，於內湖TVBS一樓放送千支「棒棒冰」歡慶收視，以示答謝觀眾們對《女兵日記》的支持，引起附近的民眾及上班族熱烈支持，搶著與上尉連長劉香慈拍照拿「棒棒冰」。

劉香慈表示，真的很感謝觀眾的大力支持，「今日就由連長代表我的班兵們來送棒棒冰」，她同時也對正在趕拍的班兵們精神喊話：「就讓我們繼續努力加油，讓收視一直往上攀升！」

《女兵日記》第二集最高收視點2.36，再次落在甘草人物葉素娥（梁舒涵 飾）身上，劇中她因跑錯浴室，不小心看到男兵們裸露身體，男的身材一個比一個好，養眼到不行。葉素娥被鯰魚哥飾演的男兵猛虧，不料，反被葉素娥狠虧：「小到甚麼都看不到。」對白逗趣討喜。

戲外的梁舒涵透露，有網友在臉書上跟我告白「素娥好可愛！」、「素娥我可以！」不禁讓她害羞了起來，成為劇組裡被虧的焦點。

飾演排長的楊晴表現亮眼，被網友大讚有模有樣，演出排長該有的威嚴感，楊晴說：「現在在部隊喊口令，都會喊得特別大聲！讓大家更感受到我是很威嚴的排長。」飾演趙雅芝的鄭亞看到自己的演出表示，非常懷念長髮的「紅蔥頭」。

(中時 )