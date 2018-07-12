邁入第22年！「永和仲夏夜之夢」14日登場

2018年07月12日 19:24 中時 葉書宏

新北市政府文化局、永和區公所及當地市議員暑假期間將舉辦「2018新北市永和仲夏夜之夢」系列活動。（葉書宏攝）

邁入第22年！新北市政府文化局、永和區公所及當地市議員暑假期間將舉辦「2018新北市永和仲夏夜之夢」系列活動，為了展現永和在地藝文之美，今年特別規畫4場不同主題的音樂晚會及「行動美術館（博物館）」的展示，邀請市民朋友一起來共襄盛舉。

「2018新北市永和仲夏夜之夢」，首場《藝起狂歡》流行樂曲演唱會，7月14日晚間7時在仁愛公園熱力登場，活動將邀請小男孩樂團熱鬧開場；當紅小生陳彥允、城市唱作新女生吳汶芳帶來一連串的流行樂曲；聲靈系創作女歌手魏如昀及小樂吳思賢進行壓軸，勁歌熱舞HIGH翻仁愛公園。

除了流行樂曲，永和區公所也結合優秀藝文團隊，將邀請巴赫納利亞樂團及入門舞蹈團於7月21日在新北市國父紀念館舉辦《藝起精采》演出。

7月28日在仁愛公園舉辦《藝起童樂》兒童藝文之夜，好玩的劇團以音樂、雜耍、舞蹈、人偶、互動、小丑等多元跨界演出《宇宙馬戲團》舞台劇還有小朋友最喜歡的YOYO家族，月亮姐姐、天竺鼠姐姐、羚羊哥哥、YOYOMAN及YAMY來到現場，帶來精采的唱跳互動，是一場屬於小朋友們一起同樂的開心夜晚。

值得一提，壓軸場為8月11日《藝起雋永》校園民歌演唱會，邀請羅吉鎮、馬毓芬、三金歌王殷正洋、南方二重唱及趙樹海演出，讓市民朋友們趁著仲夏晚風一起沈醉在民歌的樂聲中。

文化局表示，今年系列活動多元且滿足各年齡層喜愛，特別規畫行動美術館活動，將在地楊三郎美術館及世界宗教博物館的精華館藏搬至活動現場，並有專業導覽人員解說，結合民眾臉書打卡及有獎徵答活動，就有機會獲得限量精美紀念品及入場券一份。

(中時 )