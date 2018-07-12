在老屋遇見自我 走入「天成文旅-華山町」品味1950歲月風華！

2018年07月12日 19:40 中時 徐力剛

曾作為第一銀行倉庫華山町，保留當時因安全需求特製「雙層鐵窗」設計，作為歷史見證。（圖片提供／華山町）

大廳圓柱使用「帶托板柱帽」支撐，展現當時建造工藝精髓。（圖片提供／華山町）

旅店保留銀行原有金庫門，成為另類打卡景點。（徐力剛攝）

入住時依照房型及人數可獲得「華山町金幣」，作為兌換早餐使用。（徐力剛攝）

「華山四人房」特殊上下舖設計，適合三五好友出遊。（圖片提供／華山町）

館內裝潢大量採用美式塗鴉創作，繽紛色彩活力感十足。（圖片提供／華山町）

複合式餐廳「叁四町」提供各式特色調酒。（徐力剛攝）

天成飯店集團近年大舉進攻文創旅店市場，自2016年起以一年一旅店速度連續在嘉義、台中拓點後，看準自由行旅客商機，插旗台北打造「天成文旅-華山町」即日起正式開幕，為台北旅遊市場注入新活力。

由70年老屋改建而成華山町，大範圍保留第一銀行建築特色，找來台北基礎設計中心（TBDC : Taipei Base Design Center）操刀，以「貯藏華山1950」為理念設計，「貯」代表與銀行連結性，「藏」則以日據時期華山酒廠藏酒為寓意，巧妙結合1950年台北酒廠黃金年代，帶領旅人穿越時光隧道，橫跨古今享受在地文化之美。

1952年代，華山町被第一銀行作為台北倉庫使用，整體建築採無梁板與漏斗型圓柱設計，因不使用梁柱架構將樓板直接荷載石柱，大廳圓柱以「帶托板柱帽」進行支撐，柱帽厚度約為樓板1/2，具有挑高及採光良好特性，優雅結構堪稱特色建築工法表率。

午後漫步在華山町，特殊歡樂氛圍渲染身心，色彩繽紛美式塗鴉創作遍佈室內，截取舊建物特有窗櫺設計，搭配荷蘭風格派紅、黃、藍3原色和幾何圖形，帶給旅人全新感受。全館3層樓設有72間客房，提供7種房型供消費者選擇，其中以Hostel上下舖為靈感發想「華山四人房」尤為吸睛，房內配備獨立衛浴、插座、平板及Beats耳機供房客使用，且以每房為單位銷售，藉此增進閨蜜或闔家出遊親切感。

為呼應「貯藏」精神，華山町找來品牌代言人「寶比」加持，結合藏寶箱及金庫意象，圓弧型箱體搭配身體前方密碼鎖設計，上頭刻畫著與天成飯店集團、華山文創園區重要年份。

天成飯店集團品牌行銷公關副總監趙芝綺表示，天成文旅秉持「旅館主題體驗」、「旅人生活提案」2大主軸打造華山町，瞄準日本、港澳、陸客及自由行旅客市場，平均房價落在4000元上下。她也分享，華山町規劃之初即以「劇本法」作為工具，嘗試從消費者角度描繪入住旅店過程，傳遞消費者專屬天成文旅細膩旅遊感動。

趙芝綺進一步分析，今日正式開幕華山町具備4大優勢：其一，「地點佳」，旅店臨近忠孝新生捷運站，交通環境便利;其二，「良好記憶點」，以故事型導向設計賦予旅店靈魂，提供旅客主題旅遊體驗;其三，具有「藝文感」，旅館鄰近華山1914文化創意產業園區，已成為華山藝文延伸腹地，未來將規劃演講及各式展覽;其四，「老屋改建」特色建築，可吸引想體驗歷史氛圍旅客。

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(中時 )