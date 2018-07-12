唐美雲吉隆坡公演 像做戲曲Spa

2018年07月12日 19:05 中時 洪秀瑛

唐美雲神情專注為演出準備。（民視提供）

唐美雲在吉隆坡演出。（民視提供）

演出成功。（民視提供）

場面擠爆。（民視提供）

演出成功。（民視提供）

在大愛電視台播出的《高僧傳》系列，講述佛教高僧求法的故事，這次「唐美雲歌仔戲團」移師馬來西亞吉隆坡，一連三天以現場演出方式，讓《高僧傳-玄奘法師》經典重現，唐美雲在馬來西亞以戲傳法，不但獲得滿堂采，謝幕時台下觀眾全場站起來鼓掌，更有不少人看到感動落淚。唐美雲說，每一次演出完就像做「戲曲Spa」，滿身汗以外也很過癮。

唐美雲這次帶隊「唐美雲歌仔戲團」50餘人從馬來西亞的檳城來到吉隆坡，馬不停蹄的行程共有8場演出、10場講座，讓已有「女超人」封號的唐美雲更獲得工作人員認證是「超級女超人」！在慈濟安排下7月11日到13日在馬來西亞吉隆坡「慈濟靜思堂」進行《高僧傳-玄奘法師》的公演，唐美雲一到現場就受到慈濟馬來西亞分會以在地迎賓的高規格接待，讓她受寵若驚。

唐美雲表示，她只是透過戲劇把佛法傳遞給每一位觀眾，自己的力量很渺小，多虧團員配合，大家齊心齊力，一同將善紮根，也邀請當地50位慈濟人上台參演，所以，此行馬來西亞還有機會到吉隆坡演出，也算是將證嚴法師的慈悲跟大愛，在海外以戲弘法，演出後團員們也相當激動。

唐美雲這次旋風飛大馬停留兩週的時間，除了在演出空檔安排不同系列的講座，來到吉隆坡的慈濟靜思堂，唐美雲被佔地5000多坪，樓高四層，建築面積約四十四萬二千平方呎震懾，高科技的綠建築，讓唐美雲驚艷不已，直說這是真正落實證嚴法師的環保理念。

首場公演擠進上千人，甚至在開放索票即被秒殺，堪稱是歌仔戲界的票房保證！11日首演成功，為一睹「玄奘法師」風采的慈濟人不但攜家帶眷擠爆大會堂，會後簽名會更是熱烈捨不得離去，小咪老師、李文勳、林芳儀等主演也一同參與，不僅簽名還一一握手合影致謝，更有粉絲獻花說：好久沒在馬來西亞看到歌仔戲，真的很感動。

(中時 )