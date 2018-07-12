雲林縣黨部新主委許宇甄：國民黨參選人需加強六大能力

2018年07月12日 19:27 中時 周麗蘭

新任國民黨雲林縣黨部主委許宇甄12日由國民黨副主席兼祕書長曾永權布達上任，她表示，選戰倒數4個月又11天，國民黨必須將加強論述能力、強化網路宣傳、重建基層實、阻斷抹黑文化、開發中間選票、贏得農民支持，才能在11月24日贏得五合一勝選。

許宇甄回任縣黨部主委，不少參與基層選舉的民代寄予厚望，期盼她和張麗善互補搭配，凝聚國民黨支持者信心。

12日新卸任主委交接典禮上，縣議會議長沈宗隆、黨團總李明哲、黨籍議員陳瑞雄、林聖爵出席外，無黨籍議員、李培元蔡東富、黃文祥、王鐵道也到場。

張麗善表示，執政黨把司法當選舉工具，以司法介入選舉最輕而易舉，手法可能會一再針對國民黨參選人，國民黨支持者必須團結，用選票還她哥哥（張榮味）公道，她感謝許宇甄在選戰倒數時刻勇於承擔。

許宇甄指出，走一條為人民價值而戰的道路無以迴避，她接下重任雖然艱困但充滿信心，因為有三大優勢：民心思變、有最優質的候選人、有最堅強的輔選團隊。

她說，選戰倒數4個月，國民黨籍參選人都必須加強論述能力、網路宣傳，重建基層實力、開發中間選票、贏得農民支持，以及有阻斷抹黑文化的能力，為此黨部將增聘1名無給職、有資訊專長的縣黨部副主委。

(中時 )