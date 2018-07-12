世足人物》後防立大功 克國後衛洛夫倫：我最棒！

克羅埃西亞洛夫倫透過球隊的好成績證明自己的身手，自認可以被稱為全世界最棒的後衛之一。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「格子軍團」克羅埃西亞隊史第一次挺進世足賽冠軍戰，後防主力洛夫倫（Dejan Lovren）強調自己功勞不小，自認是地球上最佳後衛之一。

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在FIFA國際足總世界盃官網的數據統計中，克羅埃西亞是本屆世足賽防守最好的球隊，在防守上已經完成272次清球（Clearances）、鏟斷（Tackles）及撲救（Saves），總共被對手踢進5球，在最後4強中僅次於冠軍熱門法國隊的4球。

洛夫倫是克國防守的大將，在準決賽中，對手英格蘭只有開賽第5分鐘靠自由球進球，接下來再也無法攻破「格子軍團」球門，且不只本屆世足賽，2017-18的歐洲冠軍聯賽，洛夫倫也是利物浦隊能夠晉級決賽的功臣之一。

本屆世足賽克羅埃西亞目前6場比賽，洛夫倫都有出賽，藉由球隊的好成績，洛夫倫認為，他總算證明了所有關於他的批評都是錯誤的。

「這對我來說很特別，人們總說我度過一個艱難的球季，但我不同意這個說法。」洛夫倫表示，「我先幫助利物浦隊挺進歐冠聯賽冠軍戰，現在，則是我的國家要爭奪世足賽冠軍了。」

「人們應該視我為全世界最棒的後衛之一，而不要只會說些五四三的。」

克羅埃西亞過去在世足賽最佳名次是1998年的季軍，如今締造新高，洛夫倫指出，相信全世界已經記住他們了，「克國人都喜極而泣，這是歷史性的一刻，我們永難忘懷。」

「我們有機會再創造更棒的成績，希望星期天的冠軍賽可以做到。」

(中時電子報)

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