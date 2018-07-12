邱琦雯小女人絕緣體 《大時代》轉性發嗲

2018年07月12日 19:12 中時 洪秀瑛

邱琦雯。（艾迪昇提供）

邱琦雯主演的民視八點檔《大時代》，開播以來收視紅不讓，她在劇中飾演突破命運枷鎖的歌女廖秋月，嬌媚又喜歡耍可愛，與她真實個性相距甚遠，她私下不走小女人路線，為了詮釋活潑可愛的劇中人傷透腦筋。

她在劇中常對空喊著「我一定要成功」，她為此設計一個振臂動作，成為角色招牌動作，沒想到太有效果，竟然成為同劇江祖平、小甜甜爭相模仿動作。

邱琦雯劇中為了改變貧困命運，拚命找尋出頭天機會，時不時就會對自己信心喊話，邱琦雯說自己舉臂嗲聲喊「我一定要成功」老是被江祖平、小甜甜調侃模仿，「每當她們跟我開玩笑模仿我時，我嬌嗲回說『討厭』，然後她倆就會嚷嚷想把我頭擰斷，要我不要秋月上身」。邱琦雯笑說，大家這樣吵吵鬧鬧就像好姊妹一樣，讓拍戲更能融入狀況，也排遣等戲的過程。

邱琦雯這次角色從20歲演到中年，挑戰極大，特別劇中秋月角色一下子嬌柔、一下子撒潑，與她個性十分不同，她當初一拿到劇本，就抓緊時間進入角色性格，「哪句話該搭配什麼動作，碰到不同情境，表情張力要做到什麼程度」，但她笑說，往往現場情況會跟設想的差很多，但所幸已內化角色，所以一上鏡就秋月上身。

她一開始對飾演歌女超興奮，每天期待開機拍戲，「造型老師準備好多華服，尤其背景又設在50、60年代，我從未嚐試過這樣造型，每天被打扮的漂亮真是開心」，但後來拍戲時間必須配合租借的歌廳開門時間，早上4點就得到歌廳梳化，對重睡眠的她叫苦連天，讓她忍不住嬌嗔：「我劇中可以轉行嗎？我不想唱歌了， 4點起床唱歌很早捏。」

(中時 )