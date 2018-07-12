得罪阿扁！邱太三從不看勇哥物語

總統府12日表示將請法務部長邱太三（圖）出任國家安全會議諮詢委員。(中央社)

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法務部長邱太三下台原因，政壇傳聞「得罪阿扁」是其一，熟識的友人透露，擔任部長期間，他絕對不看的就是「勇哥物語」；觸及此話題時，他笑談「天下白話文第一是李敖，第二還是李敖，第三還是李敖」，以此反諷「勇哥物語」。

六月初，一場久未謀面友人聚會中，大家觸及勇哥物語話題，他說「從不看」，還笑說「天下白話文第一是李敖，第二還是李敖，第三還是李敖」，反諷勇哥物語的意味十足。

還要再多說兩句時，在場的「長輩」示意不要再說了，不想把聚會愉快的氛圍搞壞了。

聚會政壇友人也力挺，對勇哥物語表示厭煩之意，更直白說：「都是幹話」，另位政壇友人則說：「蕭敬騰是省話一哥」、「勇哥是幹話一哥」。

另位政壇友人則說「中央全都幹翻了」，尤其，正值中央執政低迷之際，吐露出滿朝對勇哥的不滿情緒。

與邱熟識的人都知道他對職銜稱呼不在意，不論是擔任立委或高雄市副市長，甚至是法務部長時，非官式場合，大家都稱呼他「邱檢」，他也頗為習慣，甚且是喜歡這個稱謂，有著一日司法人終身司法人使命與榮耀。

政壇皆知，擔任法務部長就必須要面對的兩大政治課題就是「執行死刑」與「阿扁特赦」，雖然外界看他是「綠色政務官」、「綠色司法官」，但對邱太三而言，司法正義、程序正義絕對高於政治顏色。

獄政改革也應高於「阿扁特赦」這種政治性議題，尤其，特赦屬總統職權非法務部職掌，對於勇哥物語的說三道四，阿扁一再遊走在保外就醫紅線的一再挑釁，邱太三感到無奈又不耐。

與邱熟識的檢察官都為他不捨，直說「他是個正氣（台語）的人，是值得尊重的學長、前輩」，有著司法人該有態度，另位已轉任律師的前主任檢察官更說：「如果他是藍綠高於司法的人，把阿扁放了不就沒有事了嗎？」。

他還認為，邱的被下台，對執行死刑的態度才應該是主要關鍵。

(中時 )

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