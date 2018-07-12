阿嬤不會關冷氣報警 一段話讓波麗士紅了眼

因為阿嬤不會關冷氣，警員意外發現獨居阿嬤家中沒人可聊天，細心問候撫慰了老人，臨走前相互擁抱。（圖擷自《臺北波麗士》）

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中時電子報
原本是關冷氣的協助民眾勤務，意外讓女警看到獨居阿嬤的背影而鼻酸。（圖擷自《臺北波麗士》）
阿嬤不會關冷氣報警一段話讓波麗士紅了眼（取自臉書《臺北波麗士》）

台北市信義警分局日前接到一通電話報案，只說一名老婦人需要協助，巡邏警網趕到時，這位68歲的老太太說明「請員警協助關冷氣」，起初員警聽了臉上三條線，但是進了屋子發現諾大的房子，只有老太太獨居一人，老太太提到兒媳像路人冷漠，不願住一起，讓員警突然鼻酸，當阿嬤央求警員「可以陪我聊一下嗎」頓時讓二名員警眼睛泛紅。

這一段員警「協助關冷氣」的難忘處理過程影片，在臉書「臺北波麗士」粉絲專頁PO出，引起許多網友的熱烈討論，有人提醒，「阿嬤不是『奧客』報案，只是太過孤單寂寞又無助，遇到困難第一時間只想找警察求助，其實這也證明警察在人民心中的地位。」

影片中，阿嬤說明她因為冷氣關不起來，買了新的遙控器也不會動，不知該怎麼辦，所以想到報110求助，員警原本心想以為又是遇到「無厘頭」的謊報，但是聽到阿嬤很認真的說明，於是幫她叫了修冷氣的水電修理工，一起進到屋內察看。

當員警協助老太太搞定「關冷氣」之後，見到屋內只有老太太一個人，因此關心問候她的居家情形，沒想到婆婆竟紅著眼眶說，「我都哭一哭才出門、不敢讓別人知道。」當員警問到為何沒有和兒女同住，婆婆哽咽表示，「兒子和媳婦好像路人…」加上眼睛因病看不清楚，因此對人生非常絕望，雙手不停擦拭眼淚。

三張犁派出所警員林姿儀和劉峻暐見狀急忙安撫，表示「若不棄嫌，妳可以打電話打給我們，社會還是很溫暖」，讓婆婆聽完後破涕為笑，開心的直呼「真的假的，我都沒人跟我說話，我現在笑了，有妳們真好」，雙方最後相擁、合影留念，場面溫馨。

影片在臉書「臺北波麗士」PO出後，網友看完影片後紛紛大讚警察「很甘心」並留言，「害我眼淚配早餐，比洋蔥強」、「警察辛苦了!後面好感人」、「感動餒好大心的員警，警察真的是人民的褓姆」、「真的很溫暖加感動！加油感謝警察小姐先生」、「溫馨的波麗士，非常棒與感動，謝謝您們的付出，加油！」

(中時電子報)

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