福地祐介遊新竹遭整 喝「這個」止飢

2018年07月12日 19:29 中時 洪秀瑛

福地祐介喝咖啡，表情怪怪的。（凱渥提供）

只能看不能吃，表情無奈。（凱渥提供）

好事會發生。（凱渥提供）

擂茶初體驗。（凱渥提供）

男星福地祐介（Yusuke Fukuchi）參與舞台劇《偽婚男女》演出，日前在新竹結束近3個月、共13場的巡演，由於福地祐介對台灣在地文化深感興趣，經紀公司為了慶祝他完成戲劇領域的高難度挑戰，特地安排驚喜帶他遊新竹，不料剛睡醒的福地祐介被嚇得「記憶跑到宇宙去」，以為有美食可吃卻不停被整，衰到只能喝咖啡充飢，讓他整趟旅程都疑神疑鬼，深怕被丟包在荒郊野外，笑壞工作人員。

身為日籍藝人的福地祐介，在《偽》劇中全程以中文演出，更勇於挑戰從未嘗試過的角色，深獲好評，由於他7日在新竹演出最終場，經紀公司提前串通劇組，「密謀」帶他新竹一日遊，讓福地祐介親身感受新竹在地魅力。但他事前毫不知情，工作人員闖進福地祐介下榻飯店房間時，撞見他正在刷牙，福地祐介看到超大陣仗，被嚇到久久無法回神，這才知道為何經紀人要求他別訂回台北的車票，看似淡定刷牙的他，事後說：「我開門的時候，記憶都跑到宇宙去了。」

一早就拿到寓意「好事會發生」的新竹知名花生醬，倒是讓福地祐介開心不已，迫不及待品嘗並大讚「好吃」，他更對裝禮物的竹編籃超感興趣，整趟旅程都抱著不放，看到禮物中還有一本冊子，裡面都是同事們寫給他的加油鼓勵小紙條、封面則是喜歡的日本插畫家奈良美智作品時，他感動到連續翻閱數次，頻頻驚呼大家真的很用心，「天啊！連日本和新加坡的經紀人都有寫，這一本我一定要好好回家看」。

隨後聽說要到城隍廟品嘗美食的福地祐介十分興奮，下車後一眼就看到擔任地陪的同門師妹陳可軒舉著歡迎海報在等候，讓他感動到想把海報帶回家收藏，更對細心的導覽讚不絕口。

只是「天下沒有白吃的午餐」，想要吃到知名鴨肉飯和肉圓，竟要先闖關，必須要抽到有自己照片的牌子，才能吃到肉圓的福地祐介，抽了3次才成功，而在撲克牌比大小的環節中，手氣差的福地祐介僅抽到6點，眼睜睜看著鴨肉飯被工作人員整碗端走，讓他不停哀號，更自暴自棄的喝著便利商店買來的咖啡，崩潰表示：「新竹的咖啡最特別、最好喝。」

(中時 )