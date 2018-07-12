福地祐介遊新竹遭整 喝「這個」止飢

福地祐介收到祝福的小冊子。（凱渥提供）

友善列印
中時
福地祐介喝咖啡，表情怪怪的。（凱渥提供）
只能看不能吃，表情無奈。（凱渥提供）
好事會發生。（凱渥提供）
擂茶初體驗。（凱渥提供）

男星福地祐介（Yusuke Fukuchi）參與舞台劇《偽婚男女》演出，日前在新竹結束近3個月、共13場的巡演，由於福地祐介對台灣在地文化深感興趣，經紀公司為了慶祝他完成戲劇領域的高難度挑戰，特地安排驚喜帶他遊新竹，不料剛睡醒的福地祐介被嚇得「記憶跑到宇宙去」，以為有美食可吃卻不停被整，衰到只能喝咖啡充飢，讓他整趟旅程都疑神疑鬼，深怕被丟包在荒郊野外，笑壞工作人員。

身為日籍藝人的福地祐介，在《偽》劇中全程以中文演出，更勇於挑戰從未嘗試過的角色，深獲好評，由於他7日在新竹演出最終場，經紀公司提前串通劇組，「密謀」帶他新竹一日遊，讓福地祐介親身感受新竹在地魅力。但他事前毫不知情，工作人員闖進福地祐介下榻飯店房間時，撞見他正在刷牙，福地祐介看到超大陣仗，被嚇到久久無法回神，這才知道為何經紀人要求他別訂回台北的車票，看似淡定刷牙的他，事後說：「我開門的時候，記憶都跑到宇宙去了。」

一早就拿到寓意「好事會發生」的新竹知名花生醬，倒是讓福地祐介開心不已，迫不及待品嘗並大讚「好吃」，他更對裝禮物的竹編籃超感興趣，整趟旅程都抱著不放，看到禮物中還有一本冊子，裡面都是同事們寫給他的加油鼓勵小紙條、封面則是喜歡的日本插畫家奈良美智作品時，他感動到連續翻閱數次，頻頻驚呼大家真的很用心，「天啊！連日本和新加坡的經紀人都有寫，這一本我一定要好好回家看」。

隨後聽說要到城隍廟品嘗美食的福地祐介十分興奮，下車後一眼就看到擔任地陪的同門師妹陳可軒舉著歡迎海報在等候，讓他感動到想把海報帶回家收藏，更對細心的導覽讚不絕口。

只是「天下沒有白吃的午餐」，想要吃到知名鴨肉飯和肉圓，竟要先闖關，必須要抽到有自己照片的牌子，才能吃到肉圓的福地祐介，抽了3次才成功，而在撲克牌比大小的環節中，手氣差的福地祐介僅抽到6點，眼睜睜看著鴨肉飯被工作人員整碗端走，讓他不停哀號，更自暴自棄的喝著便利商店買來的咖啡，崩潰表示：「新竹的咖啡最特別、最好喝。」

(中時 )

林志玲事業線蓬裙應戰 和小S鬥舞… 穆熙妍撕去千金標籤 擠進暢銷作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。