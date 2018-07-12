揭開滷肉飯之子徐國勇奮鬥史 網：他很會講「江西話」

徐國勇接掌內政部。 (資料照片，陳怡誠攝)

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中時電子報

內閣改組，行政院發言人徐國勇接掌內政部。徐國勇除了是「滷肉飯之子」，還被網封為「幹話王」，網友就酸說：「名嘴轉入內政部看起來也很合理，最重要的是，能説一口流利的江西話呢（江西簡稱贛，江西話在此意為幹話）。」

曾化身「阿勇師」的徐國勇，曾在媒體前小露一手廚藝，示範家傳滷肉飯與剝皮辣椒雞湯。其實，徐國勇小時候父母就在士林市場賣滷肉飯，他常到店裡幫忙，在耳濡目染下而懂得廚藝。

徐國勇因家中經濟的關係，國中畢業，他去就讀省立台北師範專科學校（現在的國立台北教育大學），畢業後回母校龍山國小任教，他在過去的導師李土城鼓勵下，考上中興大學法律系，就讀大學時就考上律師執照。據中央社報導，大學畢業後的徐國勇，一邊當律師，一邊繼續唸海洋大學海洋法律研究所，半工半讀完成了博士學位。

徐國勇後來在中興大學法律系同班同學、現任行政院秘書長卓榮泰建議下，參選北市議員，進入政壇，他當過立委、電視台政論節目名嘴。

網友說：「既然底層出身的，更應該貼近民意，連續的分屍案，他說的甚麼話？零星個案？短短的時間內發生3起！為人父母、為人子女的人心惶惶，人民有免於恐懼的自由，他當內政部長能同理心嗎？大家還是自求多福吧！」、「姑婆勇的奮鬥人生。」、「姑婆勇的奮鬥史的確很勵志，不過前提是臉皮要夠厚！對了，我很好奇他後代子孫怎麼看他？」、「真是國之棟樑啊！只當部長會不會太埋沒人才？」

(中時電子報)

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