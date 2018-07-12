穆熙妍撕去千金標籤 擠進暢銷作家排行

2018年07月12日 19:30 時報周刊 林彥君

穆熙妍12日推出第二本散文集《你的美好，千金不換》，主持人解婕翎第一次見到穆熙妍，大讚她本人皮膚超好並討教她夏日底妝的秘訣，穆熙妍說自己是乾性肌，較沒有泛油或冒痘的困擾，強調乾性肌的人保濕一定要做好，節目中穆熙妍帶來幾樣自己愛用的底妝和保濕法寶。

她也推薦一款價格很「友善」的保濕噴霧，附贈一個黑色小紙盤可承接從臉上低落的水滴藉以測試肌膚清潔狀態，引來一旁Sora突發奇想看著大笑，Sora笑說：「它可以跟很親密的人用，請男朋友在底下接，自己往臉上噴，跟男友說你幫我接一下，讓男朋友伸手在下面接！」穆熙妍聽到一臉不可思議的看她說：「我覺得你可能單身喔，你的情趣有點特殊，你有很多幻想的小橋段」，現場眾人一陣爆笑，Sora掩嘴笑著坦承自己確實單身。

穆熙妍去年以《見過愛情的人》一書名列博客來生活風格類百大暢銷作家，對於感情的見解分析，笑稱自己見過大風大浪的熙妍多了份冷靜客觀，成熟獨立的形象成為女孩心靈老師，而這次推出《你的美好，千金不換》更將主題延伸至更多青年迷惘的事情上。曾經因為家世而遭人排擠、即使努力展現專業依然被說靠爸、感情生活因為千金形象生出誤解，這些發生在熙妍身上關於「標籤」的成見，她坦然面對勇敢處理，要撕下旁人對她的既定印象，成就更美好更有自信的自己。

這些來自她生活真實發生的短文，引爆了上萬網友轉載討論，優美的文字與高共鳴感的故事，給予很多粉絲鼓勵與勇氣，在預購當日即衝爆了博客來排行榜，奪下24小時綜合榜冠軍！《你的美好，千金不換》新書正式上市當天也拿下金石堂網路書店冠軍。

(時報周刊)