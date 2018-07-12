周蕙頂36度高溫精神分裂12小時 竟在內褲狂噴...

周蕙睽違5年發行新專輯《不被遺忘的時光》。（華研國際音樂提供）

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周蕙睽違5年發行新專輯《不被遺忘的時光》，推出首波主打歌〈被遺忘的時光〉，笑稱自己簡直是斗膽翻唱蔡琴的經典作品，她時隔五年再次拍MV，表示心情既期待又怕受傷害，拍攝當天高溫36度，團隊又取景於沒有冷氣、充滿跳蚤與蚊蟲的廢墟，周蕙穿著冬裝毛衣小露香肩，進行12小時不間斷的拍攝，讓她崩潰說： 「我現在是呈現精神分裂的狀態！」 甚至邀請工作人員近看她身上顆顆分明的汗珠，笑說：「已經分不清臉上流的是汗水、淚水、還是防蚊液。」

而因為拍攝場地久為廢墟無人使用，儘管工作團隊已於前一天事先進行除蟲工作，還是蚊蟲滿佈。周蕙稱自己是「藝蚊界女神」，逗趣地說：「我如果在蚊子世界出道一定會一炮而紅，躍升蚊界巨星，因為蚊子都好愛咬我。」面對蚊子這個天敵，周蕙不得不做好萬全的準備，親自帶了十樣各種廠牌的防蚊液、防蚊貼片等防蚊產品，並把防蚊液當成防曬乳一樣不停地補擦，甚至連內褲都不漏掉。

她近期正值專輯發行前緊鑼密鼓的宣傳期，但她仍不忘追星，日前剛結束馬來西亞工作返台後，一降落立刻直奔台北觀賞席琳狄翁演唱會。問及周蕙追星的瘋狂程度，她笑答自己在席琳狄翁上次亞巡時，有專程飛至澳門觀賞，這次台灣首唱也鎖定最高價13800元的門票。此外，周蕙也將於8月4日在台北和8月11日在台中舉辦「不被遺忘的時光音樂會」。

(中時 )

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