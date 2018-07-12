泰國、菲律賓續辦免簽 旅遊業者：應有相對等待遇

2018年07月12日 19:55 中時 王思慧

外交部為落實「新南向政策」，自8月1日至明年7月31日止續辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施。旅遊業者表示，政府進一步透過放寬簽證規定，讓更多新南向旅客體驗台灣的美，十分樂見。但台灣人要到菲律賓旅遊，需申請電子旅遊憑證，如要到泰國，則需申請落地簽，並無相對等待遇，呼籲政府爭取東南亞國家簡化簽證。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，開放泰國、菲律賓及汶萊免簽固然是好事，但對方卻沒有給予台灣免簽，甚至感到處處刁難。其中泰國不僅沒有觀光免簽，甚至申請簽證的相關規定愈來愈嚴格，若簽證沒過，所繳的簽證費一概不退費，已經有許多消費者透過旅行社反應，造成許多糾紛。

蕭博仁說，全聯會已向泰國貿易經濟辦事處、泰國觀光局台北辦事處表達意見，希望雙方觀光往來，能有更進一步的簡化寬鬆措施，以利台灣民眾前往泰國觀光旅遊。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，台灣若要推新南向，開放免簽國家的速度要加快，其他像是印尼、越南等東南亞國家也可免簽，若政府機關擔心國安問題，像是東南亞旅客以觀光之名非法打工、賣淫等，就應該把管理機制做好，杜絕犯法情事發生。

根據觀光局統計，2017年菲律賓來台人數29萬784人、泰國有29萬2534人；2016年菲律賓有17萬2475人、泰國則是19萬5640人；2015年菲律賓來台僅13萬9217人、泰國只有12萬4409人，開放免簽後的確來台人數有漲幅。不過汶萊2017年2320人、2016年為4209人、2015年3032人，較無太大起伏。

(中時 )