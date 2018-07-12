方泂鑌台大開講揭音樂歷程！無憾圓父親歌手夢

阿鑌今在台大開講，分享創作經驗。（海蝶音樂提供）

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阿鑌今在台大開講，分享創作經驗。（海蝶音樂提供）

方泂鑌（阿鑌）12日於「第四屆台大流行音樂歌唱營」分享創作經驗，透露小時侯接觸音樂全因父親影響，「爸爸本來很想當歌手，但因為爺爺反對而作罷」；阿鑌19歲出道，不善言詞的方爸以行動表達對兒子的支持，「爸爸開始會分享對音樂的看法、教我怎麼唱歌，我們父子也因此話題變多」，然而方爸2007年過逝，在阿鑌推出〈壞人〉爆紅前就離開，但阿鑌心中無憾，幫父親延伸夢想，內心已滿足。

阿鑌11歲接觸的第一個樂器是復古電子琴，「那時侯我們遠親有一台琴沒在用、覺得佔位置，所以送給我」；後來學口琴、吉他，開啟他創作機緣；阿鑌今邀現場高中學生上台獻唱同學自己創作的作品，阿鑌再以電子琴跟彈，氣氛熱絡！其中一位同學靦腆分享因無法常見爸媽，思念雙親創作歌曲，阿鑌鼓勵對方不要躲起來孤單，多與別人分享創作。

阿鑌近期不分日夜忙著製作預計木10月底推出的新專輯，約僅5個月籌備令他壓力不小，「對我來說是有史以來最大的挑戰，不同於以往的是，這次要更快地完成當下的作品，嚐試以前沒有做過的事，也挺不錯的」；他趁17日生日前夕參與校園活動，聊起生日願望，他最希望今年可以去旅行，「之前有同學邀一起出遊，最想去戶外有瀑布的地方跳水、或登山」。

(中時 )

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