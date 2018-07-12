台灣首家 AsiaYo取得日本民泊新法核可旅宿平台執照

AsiaYo宣布取得日本政府正式核可的經營執照，在《民泊新法》規制下，提供合法日本旅宿房源給台灣赴日旅客。（AsiaYo提供）

友善列印
中時

台灣最大旅宿訂房平台 AsiaYo 今日宣布，取得日本政府正式核可的經營執照，在《民泊新法》的規制下提供合法日本旅宿房源給台灣赴日旅客，是台灣首家取得合法營業執照的旅宿平台。同時，AsiaYo 在日本的房源合作夥伴，日本樂天 Rakuten LIFULL STAY，剛釋出近 1900 個全新房源，遍佈日本一至三線城市，目前已陸續上架到 AsiaYo，提供台灣旅客更多的住房選擇。

AsiaYo表示，因應外籍觀光旅客數逐年成長，以及為東京奧運作準備，日本政府於今年6月15日起正式實施「民泊新法」，而 AsiaYo 是台灣第一家取得合法經營執照的旅宿平台業者。目前日本的民泊分為兩種，「與屋主同住」一個屋簷下，以及「屋主不同住」，後者必須委託第三方的物業管顧公司進行管理，這也是 AsiaYo 日本房源的主力合作夥伴類型。

目前 AsiaYo 平台上的日本房源約 6000至6500 個，由於 AsiaYo 在日本拓展房源的策略，是以民泊專業管理顧問公司作為主要合作夥伴，房源涵蓋飯店、旅館、青旅以及民宿等多元類型。AsiaYo 去年與日本規模最大的物業管顧公司日本樂天 Rakuten LIFULL STAY 結盟合作，今年 7 月起已陸續上架由 Rakuten LIFULL STAY 提供的獨家房源。

目前在日本攜手合作的民泊管顧公司已超越 20 間，房源除了原本東京、大阪、京都、福岡、北海道等熱門觀光地以外，現在更進一步滲透到長崎、神奈川、琦玉、宮崎、愛知等二線城市，讓喜歡深度旅遊的旅客擁有更多新鮮的住房體驗。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
泰國、菲律賓續辦免簽 旅遊業者… 2018北海岸夏日海洋慶典 3大活動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。