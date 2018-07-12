台灣首家 AsiaYo取得日本民泊新法核可旅宿平台執照

2018年07月12日 19:55 中時 王思慧

台灣最大旅宿訂房平台 AsiaYo 今日宣布，取得日本政府正式核可的經營執照，在《民泊新法》的規制下提供合法日本旅宿房源給台灣赴日旅客，是台灣首家取得合法營業執照的旅宿平台。同時，AsiaYo 在日本的房源合作夥伴，日本樂天 Rakuten LIFULL STAY，剛釋出近 1900 個全新房源，遍佈日本一至三線城市，目前已陸續上架到 AsiaYo，提供台灣旅客更多的住房選擇。

AsiaYo表示，因應外籍觀光旅客數逐年成長，以及為東京奧運作準備，日本政府於今年6月15日起正式實施「民泊新法」，而 AsiaYo 是台灣第一家取得合法經營執照的旅宿平台業者。目前日本的民泊分為兩種，「與屋主同住」一個屋簷下，以及「屋主不同住」，後者必須委託第三方的物業管顧公司進行管理，這也是 AsiaYo 日本房源的主力合作夥伴類型。

目前 AsiaYo 平台上的日本房源約 6000至6500 個，由於 AsiaYo 在日本拓展房源的策略，是以民泊專業管理顧問公司作為主要合作夥伴，房源涵蓋飯店、旅館、青旅以及民宿等多元類型。AsiaYo 去年與日本規模最大的物業管顧公司日本樂天 Rakuten LIFULL STAY 結盟合作，今年 7 月起已陸續上架由 Rakuten LIFULL STAY 提供的獨家房源。

目前在日本攜手合作的民泊管顧公司已超越 20 間，房源除了原本東京、大阪、京都、福岡、北海道等熱門觀光地以外，現在更進一步滲透到長崎、神奈川、琦玉、宮崎、愛知等二線城市，讓喜歡深度旅遊的旅客擁有更多新鮮的住房體驗。

(中時 )