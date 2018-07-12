薄如紙美味！王朝餐廳0.01公分港點餅皮獨霸業界！

2018年07月12日 19:55 中時 徐力剛

店內招牌「香煎韭菜餅」（圖左）做工繁雜，0.01公分薄如紙餅皮考驗主廚功力。（徐力剛攝）

「蒜香芋絲丸」先將芋頭切絲油炸，裹入豬絞肉、蝦仁等餡料品嘗。（圖片提供／台北凱撒大飯店）

嗜甜者不可錯過「海苔炸麻糬」，口感外酥內軟。（徐力剛攝）

以特製「杏仁露」為餐期畫上完美句點。（圖片提供／台北凱撒大飯店）

台北凱撒大飯店中餐點心主廚萬紀瑜。（徐力剛攝）

炎夏到來，三五好友想大啖美味港點，走一趟台北凱撒大飯店便知！王朝餐廳推出夏季限定套餐，10道全新餐點任選5道，每位價格499元+10%。

台北凱撒大飯店此次迎來新任中餐點心主廚萬紀瑜，由學徒做起的他基本功十分扎實，至今擁有30多年豐富料理經驗，強調製作美味料理關鍵在於「細節」，希望秉持初衷帶給消費者味覺上感動。

人氣品項「香煎韭菜餅」考驗主廚基本功，餅皮以手工桿至0.01公分，佐以花枝、蝦仁、韭菜和香菇等配料，皮薄餡多韭菜餅強調食材鮮味，被老饕奉為必嘗聖品。美味港點「雞汁煎鍋貼」，薄透餅皮包裹豬肉、蝦仁、金針菇等餡料，再加入雞高湯點綴，外皮以高溫煎至金黃香酥，建議先品嘗原味，初嚐肉汁與內餡在口中充分混合，香氣令人難忘，再搭配特製醬料享用，別有一番滋味。

甜點「海苔炸麻糬」混合海苔粉、麻糬油炸，再裹上微甜花生粉提味，外酥內軟口感一試成主顧。大快朵頤後以「杏仁露」收尾，精選南北杏手工研磨，甫上桌杏仁特有香氣直衝腦門，有清熱潤肺之效。

(中時 )