吳宏謀接掌交通部 韓國瑜：勿忘來自高雄

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

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台灣港務公司董事長吳宏謀接任交通部長，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，恭喜、祝福外，提醒吳不要忘記來自高雄市，希望交通部未來能夠增加補助高雄市的交通經費，進一步完善捷運網路。

韓國瑜表示，吳宏謀在吳敦義市長時就受到賞識，從工務局基層公務員一路受到提拔，陳菊時代又升任工務局長、秘書長、副市長，對高雄市是瞭若指掌，是非常專業的技術官僚，未來擔任交通部長以後，千萬不要被政治的意識型態所汙染。

韓國瑜表示，對於高雄的捷運建設，他主張捷運紅線要從小港延伸到林園、大寮，南岡山延伸到路竹，他還主張向中央政府爭取更多的經費來興建高雄捷運黃線。

然而，紅線延伸到路竹的總經費約303億元，市府必須自籌126億元，黃線的總經費約1455億元，市府必須自籌650億元，韓國瑜表示，高雄市政府在107年度的總預算，歲入才1223.63億元，歲出1292.65億元，為了完善捷運網路，高雄市的財政可謂捉襟見肘。

吳宏謀接任交通部長，韓國瑜不認為吳宏謀是花媽的人馬或是誰的人馬，未來只要能夠幫忙建設高雄市，就是高雄市的人馬，吳是高雄人的驕傲，未來高雄市的交通建設需要交通部的大力扶持，他希望吳宏謀千萬不要忘記來自高雄市，完善高雄市的捷運網絡還有待各界共同努力。

(中時 )

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