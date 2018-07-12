宜蘭梅花湖鐵人賽9／22登場 神秘嘉賓到場加持

2018年07月12日 20:01 中時電子報 黃邱倫

一年一屆台灣最盛大、全台鐵人精英齊聚的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，預計9月22、23日(周六、日)於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區登場，今年賽事囊括三大特色，總獎金近46萬元，梅花湖不僅已經成為初鐵聖地，而且今年賽事還攸關奧運選手第一階段培訓、潛力選手培訓和2019年世界沙灘運動會第一階段選拔，勢必將齊聚台灣現階段最強的鐵人精英參賽而且還有神祕大人物參賽，自即日起開始開放報名至8月23日為止，名額有限、報完為止。

這是連續第11年在梅花湖舉辦鐵人三項賽，梅花湖安全又明媚的湖光山色，周邊道路交管方便再加上坡度適中以及適合台北當日交通往返的特色，早已經成為不少台灣鐵人的初馬聖地，也成為梅花湖當地居民一年一屆的盛會，更是許多台灣精英鐵人每年必到的重要賽事。

今年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在9月22、23日舉行，22日先舉行標準賽(游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里，合計51.5公里)、標準接力賽和小鐵人賽，23日舉行半程賽(游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里，合計25.75公里)及半程接力賽，連續兩天熱戰將再度擠爆梅花湖，有人統計兩天下來就可以為宜蘭增加兩億的消費。

全國鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，今年的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽有三大特色，第一、首創小鐵人首度在開放水域的梅花湖舉行；第二、競賽設施全面翻新；第三、賽事完與國際化接軌。主要讓參賽的大小選手都能在安全無虞的環境中參賽。

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽也將是下半年度台灣鐵人選手最重要的賽事，因為這項賽事的菁英組成績，將列為「2020年奧運選手培訓計畫」第一階段選拔賽，同時也是108年度潛力計畫第一階段選拔賽以及「2019年世界沙灘運動會」第一階段選拔賽，勢必將成為台灣所有鐵人精英必爭的賽事。

(中時電子報)