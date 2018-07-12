2018北海岸夏日海洋慶典 3大活動讓你玩個夠

觀光局北觀處主辦「2018北海岸夏日海洋慶典」，將舉辦「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」。（觀光局提供）

友善列印
中時

由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，主辦「2018北海岸夏日海洋慶典」，為歡慶寶島仲夏節，將分別舉辦三場不同類別活動，包括「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」，讓遊客親近海洋、享受音樂。

北觀處表示，率先熱鬧登場的是7月21日「金山沙灘蹦火音樂季」，活動結合全球僅剩4艘的蹦火船進行岸邊展演並搭配文史達人進行解說，邀請民眾及音樂歌手一同點亮夏日漁火之歌，另外多家旅行社更推出蹦火仔海上遊程，讓民眾親身體驗蹦火奇景。

8月4日登場的是「和平島大地音樂祭」，結合和平島公園盛大開幕活動，當天民眾只要在和平島公園粉絲團打卡按讚，即可免費入園。音樂祭表演卡司有超級星光大道賴銘偉、梁一貞等多名魅力歌手，一起用悅耳音符歡慶和平島公園開幕。

另外坐落於阿拉寶灣內的「十大守護岩」命名票選結果揭曉，以陸族及海族為發想，分別為海兔岩、彈塗魚岩、海豹岩、鱷魚岩類（鱷魚）、豬頭岩（山豬）、人面獅身岩、金剛岩、花豹、法老岩及黑鳶岩等，未來以預約導覽方式讓民眾一睹守護岩的神秘面貌。

北觀處結合天文界的觀星盛事「火星衝及英仙座流星雨」，分別於7月22及8月12日在大武崙砲台停車場舉辦星空饗宴，藉由專業天文解說及豐富天文觀測活動，讓民眾更親近星空。

「2018北海岸夏日海洋慶典」結合音樂、旅行、文化、地質及天文等多重元素，堪稱今夏北台灣最不可錯過的玩法，北觀處邀請大家一起來親身體驗豐富的北海岸夏日慶典，活動相關資訊等詳情請參閱北觀處官網說明。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台灣首家 AsiaYo取得日本民泊新… 港旅局推閨蜜小旅行 四色系潮遊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。