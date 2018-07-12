2018北海岸夏日海洋慶典 3大活動讓你玩個夠

2018年07月12日 20:34 中時 王思慧

由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，主辦「2018北海岸夏日海洋慶典」，為歡慶寶島仲夏節，將分別舉辦三場不同類別活動，包括「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」，讓遊客親近海洋、享受音樂。

北觀處表示，率先熱鬧登場的是7月21日「金山沙灘蹦火音樂季」，活動結合全球僅剩4艘的蹦火船進行岸邊展演並搭配文史達人進行解說，邀請民眾及音樂歌手一同點亮夏日漁火之歌，另外多家旅行社更推出蹦火仔海上遊程，讓民眾親身體驗蹦火奇景。

8月4日登場的是「和平島大地音樂祭」，結合和平島公園盛大開幕活動，當天民眾只要在和平島公園粉絲團打卡按讚，即可免費入園。音樂祭表演卡司有超級星光大道賴銘偉、梁一貞等多名魅力歌手，一起用悅耳音符歡慶和平島公園開幕。

另外坐落於阿拉寶灣內的「十大守護岩」命名票選結果揭曉，以陸族及海族為發想，分別為海兔岩、彈塗魚岩、海豹岩、鱷魚岩類（鱷魚）、豬頭岩（山豬）、人面獅身岩、金剛岩、花豹、法老岩及黑鳶岩等，未來以預約導覽方式讓民眾一睹守護岩的神秘面貌。

北觀處結合天文界的觀星盛事「火星衝及英仙座流星雨」，分別於7月22及8月12日在大武崙砲台停車場舉辦星空饗宴，藉由專業天文解說及豐富天文觀測活動，讓民眾更親近星空。

「2018北海岸夏日海洋慶典」結合音樂、旅行、文化、地質及天文等多重元素，堪稱今夏北台灣最不可錯過的玩法，北觀處邀請大家一起來親身體驗豐富的北海岸夏日慶典，活動相關資訊等詳情請參閱北觀處官網說明。

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(中時 )