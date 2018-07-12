唐綺陽分析最讓12星座不安失眠的源頭

莫子儀（左）和黃裕翔（右）上唐綺陽的網路節目。（有享影業提供）

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莫子儀和黃裕翔上唐綺陽的網路節目。（有享影業提供）
莫子儀。（有享影業提供）
莫子儀。（有享影業提供）
《失眠的人》 。（有享影業提供）

莫子儀、黃裕翔明(13日)至週日(15日)將在淡水雲門劇場演出《失眠的人》音樂劇，原定昨彩排，但位於新北市的演出場地遇颱風假沒開放，導致進度受影響，還好劇組經驗豐富，緊急調整彩排時程。黃裕翔笑說：「風雨生信心，希望大家可以在雨過天晴的週末，到淡水走走，觀賞《失眠的人》。」莫子儀透露4場演出都會有不同的即興驚喜，並且會在每場演出結束後，舉辦《失眠的人》書籍簽名會。

趁著演出前空檔，莫子儀及黃裕翔受邀出席Yahoo TV《唐綺陽談星室》直播節目，暢談「失眠的人與無眠的夜，你在擔心什麼呢」？同是北藝大畢業，唐綺陽一見到莫子儀就熱情直呼他學弟。他送上《失眠的人》書籍，她邊翻書邊打趣：「請問是怎樣的失眠，可以失眠出一本書？」他指著書本：「現在失眠20年還算薄，等失眠40年時書就要變很厚了。」

由於《失眠的人》音樂劇文本是改編自該同名書籍，唐綺陽當場提出邀請，由莫子儀挑選劇中一段內容誦讀，搭配黃裕翔現場彈奏，表演結束後，她稱讚：「你們的聲音一響起，就覺得進入劇場，很有劇場感。」唐綺陽也盛讚未到場的《失眠的人》音樂總監日京江羽人是個才子，「我有一次去看他的表演，現場被他感動，我就把他全部專輯都買了」。

唐綺陽接著分析最讓12星座不安失眠的源頭，巨蟹座的莫子儀及牧羊座的黃裕翔，都屬於「事情沒做完、沒做好、沒告一段落」的人，讓兩人大呼很準，也笑說愈接近演出，睡眠時間又更少了。

《失眠的人 莫子儀X黃裕翔的音樂劇場》是由三位不同類型的才子聯手打造的新型態音樂文學劇場，結合了莫子儀的文字與聲音、黃裕翔的音樂創作及日京江羽人的編曲，以細膩多層次的聽覺世界，結合交融於真實與虛幻的多媒體視覺設計，以劇場形式演出．試圖打破傳統音樂劇觀念的全新挑戰。《失眠的人》於7月13至15日，在淡水雲門劇場共演出4場，尚有票券可以購買。

(中時 )

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