山西小鮮肉娶媳　全由11個姐姐包辦32萬

2018年07月12日 20:15 旺報 賴志昶

山西省呂梁市一張照片引起網友的關注，圖中父母和11個姐姐傳著紅衣圍成一圈，中間坐著一名笑開懷的小鮮肉。據陸媒報導，原來這是當地呂梁市中陽縣暖泉鎮橋上村村民高海貴的全家福，當天是他唯一一個兒子結婚；而小兒子結婚的開銷共要32萬人民幣，全由11個姐姐出資。

網路上流一段「抖音」影片，新郎新娘和父母站在台上，接受11個穿紅衣的姐姐按排行依序祝賀，結束後人群一陣歡呼。知情人士指出，這場景是發生在9日，於山西省呂梁市一戶村民為兒子娶媳婦現場。

暖泉鎮政府一名工作人員10日表示，這戶村民名叫高海貴，平時靠在煤礦打工和種地為生，生了11個女兒才生出來兒子，不過也因為違反生育政策而被罰了不少錢，「因此家庭情況一直不好」。

陳姓村會計表示，以前政府生育政策較嚴，因此高家有一兩個孩子沒有報戶口，但在近年來政府開放後，所有孩子都有報戶口，也有上過學；其中，11名女兒基本上都是上到國中，而兒子則是有高中畢業；目前高家除了那天結婚的小兒子外，還有排行第10、11的女兒還外出嫁。

高家的九女兒高小平指出，父母親為了養11個孩子，所以沒什麼錢，近年來父親身體又差，比較少去煤礦打工；因此，弟弟的結婚開銷，全靠姊姊們承擔，「結婚彩禮以及置辦酒席等花費32萬元（人民幣），基本上是姐姐們湊的」。

(旺報 )