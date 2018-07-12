四川大暴雨 8000噸火車「壓橋」度洪峰

2018年07月12日 20:16 旺報 李鋅銅

大陸四川地區最近暴雨不斷，從5月1日到7月11日8時，全省平均降水量451.7毫米，是1961年來最高，17個縣氣象站降水量都打破歷史紀錄，各地展開防洪大作戰。在寶成鐵路的涪江鐵路橋，首遇超封鎖警戒水位，11日緊急調派二列火車滿載砂石直接「壓橋」。8000噸的重壓，果真讓惡水上的大橋度過洪峰。

最近的四川盆地，好像「破了個洞」，雨水直往下「灌」。從5月20日到7月11日，四川已經發布了15個暴雨預警。7月8日以後，暴雨預警「天天見」，四川已發布了5年來首個地災氣象風險紅色預警。從1981年到2010年，全省汛期內的平均降水量為756.6毫米，今年汛期還沒過半，全省平均降水量已達到451.7毫米，達到常年汛期降水的59.7%。全省有64家A級景區關閉。

四川省氣候中心預測室副科長孫昭萱表示，最近偏強的副熱帶高尚未撤離，西邊的高原低值系統又異常活躍，當「熱情」的副熱帶高壓遇上「冷酷」的高原低值系統，再加上充足的水汽，結果就是雨一直下。大雨也對交通造成影響。寶成鐵路四川段開通以來，涪江鐵路橋首遇超封鎖警戒水位，由於鋼結構橋梁較輕，難以抗洪，若不增加自身重量，洪水一旦過橋，大橋鋼結構橋梁可能被沖走。

成都鐵路局綿陽工務段副段長張明表示，涪江大橋為雙向並行橋梁，各承擔上下行通行任務，上行線涪江大橋橋梁全長393.4公尺，下行涪江大橋全長438.59公尺，都屬鋼梁橋。11日上午，兩列貨車滿載砂石分開上兩座鐵橋「鎮壓」，由於各自負重4000噸，無論洪水如何沖刷，大橋都絲毫不動，直到下午16時多，洪水漸退，兩列鎮橋列車才撤回綿陽北站。

鐵路人員表示，「重車壓梁」這種非常應急手段，是成都路局自上世紀50年代成立以來第一次使用。「險情太嚴峻了」。

四川降大雨，一則標題為《把金沙遺址博物館的犀牛搬還原》給成都市長信箱的留言，刷爆了成都人的朋友圈。信中說，石犀是老祖宗流傳下來鎮水的神獸，希望政府能將它搬回原地天府廣場，這樣大雨就可以終止了。成都市府則全力澄清表示，石犀是重要展品，陳列在成都博物館展廳中，自2016年起一直沒有離開過成都天府廣場，且無法證明石犀與水患有關。

(旺報 )