《時來運轉》運彩報報 - 美聯兩弱旅 必押對手贏

2018年07月12日 20:09 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒進行半季，今年有兩支表現貧弱的隊伍可說已提早下班…美聯東區金鶯隊與美聯中區皇家隊勝率雙雙不到3成，且敗場數在明星賽前突破60場，絕對是彩迷反押對手必勝的極佳標的！

半季60敗是怎樣的概念呢？美國職棒全年一隊要進行162場比賽，以半季切分成81場來看，金鶯、皇家等於在上半季的賽事中，輸球機率高達約75%；若再用倍數複製的想法計算，本季兩隊突破百敗可說是輕而易舉。其實這兩隊本就不屬豪門，農場新人養成後，多半會被大球團搶人交易。例如金鶯明星三壘手穆查多，本季結束幾乎篤定轉隊；而皇家2015世界大賽奪冠陣容諸將，身價水漲船高後當然趁勢換披戰袍領高薪，這些都是造成現今實力薄弱的原因。

而每年都有弱隊，又為何特別鎖定本季這兩支？主因在他們所屬的分區及例行賽態勢：金鶯所在的美東素為強權集中地！今年洋基、紅襪超級強勢，兩軍競爭激烈，勝率甚至在7成附近徘徊，就連光芒、藍鳥的戰績拿到其他分區也都能當二哥。同區隊伍間的對戰場數是賽程安排中比例最高，美東列強為求生存，絕對會拿不振的金鶯開刀。

皇家的狀況稍稍有所不同，美中除印地安人外各隊表現也不優，但皇家對戰東區(3勝15敗)與西區球隊(7勝26敗)的戰績更是慘烈…東區競爭狀況前段已述，西區今年水手、運動家、天使也輪流緊逼太空人，加上累積勝場還有角逐外卡兩席的機會，對上皇家趁病要命也只是剛好而已！

除了上述兩支球隊，其實各分區墊底隊伍的狀況都不大理想，只是另4支球隊至少勝率還能維持4成。此外，一些已經累計50敗的球隊可說隨時也是變身「倒數第1」的另類潛力股。運彩投注一般鎖定與球隊好表現相關的優質數據來研究，但像這樣的逆向思維也能找到不同的機會！遇到超級弱隊，反押對手獲勝就對了！

(中時電子報)