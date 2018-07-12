身高190 5000年前就有山東大漢

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旺報

華人常說「山東大漢」，這話可一點都不假，大陸考古界發現，5000年前山東就有身高1.9公尺的「大個子」，出土於焦家遺址。專家推斷，這些墓主人身材如此高大，可能因為當時農耕時代廣泛種植穀物和飼養家畜，食物更加豐富和穩定，營養充足導致身體素質提高。「大個子」古人的出現，曾引發學術界對古代人類體質發展狀態的重新認識。

由中國國家博物館、山東大學、山東省文物局、濟南市人民政府聯合主辦的「禮出東方－－山東焦家遺址考古發現展」，10日在國家博物館開幕。這具「大個子」骸骨來自山東濟南章丘焦家新石器時代遺址的部族首領大墓M184。

考古人員表示，墓主為男性，身高經實測為1.9公尺，是目前焦家遺址出土最高的男性。墓內一棺一槨，內外相套。棺槨之間和主人身上放置了18件陶器、玉器隨葬品，其中一件玉鉞長達18釐米，是焦家遺址目前所見最大玉鉞。

「很難想到，早在距今5000多年前，山東人身高就已如此偉岸。」山東大學歷史文化學院教授、焦家遺址考古領隊王芬，對此表示驚訝。她表示，只要提起遠古時期人類，以往大多研究者和公眾認為，當時生活艱辛和環境惡劣，所以人身軀矮、體質弱，但焦家遺址的發現顛覆了這種認知，讓考古界從全新視角重新認識古代人類體質發展狀態，究竟是何原因促成如此的高大身材，反而成為耐人尋味的歷史之謎。

更特別的是，高個子在焦家遺址大墓中並不少見，類似「山東大漢」M184的大墓還有好幾處。王芬表示，據專家推斷，這些墓主人身材如此高大，可能因當時農耕時代廣泛種植穀物和飼養家畜，食物更加豐富和穩定，營養充足導致身體素質提高。同時，墓主人在部落中等級都較高，占有的物質資源更豐富。也有專家認為身高可能與地域分布有關。

(旺報 )

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