港旅局推閨蜜小旅行 四色系潮遊香港

2018年07月12日 20:36 中時 王思慧

美荷樓四一冰室的個性綠，讓舊建築展現文青新風貌。（港旅局提供）

火紅時尚圈的紅底鞋口紅是閨蜜遊香港的必敗小物。（港旅局提供）

港旅局推出專為閨蜜打造的「潮遊香港吃拍買」拍照指南。（港旅局提供）

香港旅遊發展局今夏推出專為閨蜜好友量身打造的「潮遊香港吃拍買」拍照指南，盤點香港視覺系打卡的店家與景點，提供旅客最繽紛的潮吃、潮拍、潮買體驗。同時，集合電競、遊戲與美食的狂歡嘉年華「香港電競音樂節」也將於8月24至26日登場，讓香港嗨翻整個夏季。為配合夏日優惠，多家旅行社推出優惠行程，閨蜜出遊最低只要新台幣6,688起。

根據香港旅遊發展局統計，以休閒旅遊為目的的過夜旅客中，有超過6成為女性年輕白領上班族，同時看準了現在旅客手機不離身、喜好在社群上打卡分享旅行美照的趨勢，今年夏天香港旅遊發展局特別推出「潮遊香港吃拍買」拍照指南，從拍照、美食、購物三面向出發，打破常見的區域和性質分類，將所有精選「潮」點用色系做分類，包含消暑的沁涼藍、與眾不同的個性綠、熱情的時尚紅、甜美的夢幻黃，讓旅客同時滿足休閒及社群分享需求，以繽紛色彩體驗香港的多元面貌。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，為了持續創造旅客對香港的新鮮感，新推出的指南能滿足閨蜜結伴出國拍照打卡的建議，不論是想精選景點拍靚麗美照、在異國品嚐漂亮美食、享受海外血拼的盡興，指南中應有盡有。期望以打破常規的方式呈現香港的不同樣貌，打造旅客今夏最色彩繽紛、最時尚的旅遊回憶。

可樂旅遊的四人一室閨蜜專案，3天2夜NT$6,688起，加贈紅酒一瓶及珍妮曲奇餅乾；雄獅旅遊推出「型男帶路」專案，由型男領隊帶路暢遊香港，限定8月出團，

「潮遊香港吃拍買」指南可上網下載http://goo.gl/uC1oPs，或至香港旅遊發展局台北辦事處免費親自拿取，或附上25元A4大小之回郵信封索取。（台北市中正區忠孝西路一段66號29樓，電話：02-2389 8080）。

(中時 )