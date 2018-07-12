《時來運轉》運彩報報 - 瓊斯盃接力世足賽 延燒你的夏季

2018年07月12日 20:19 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

一年一度國內超高人氣的籃球盛事威廉瓊斯盃又來了！本屆無縫接軌全民瘋狂的世足賽，從本周六(7/14)開始一連9天的賽程，每天將進行4場精彩賽事，本屆共9支隊伍參賽分別是日本、南韓、印度、加拿大、伊朗、菲律賓、立陶宛以及地主中華藍、白隊，喜愛籃球的朋友一定要把握機會支持一下中華隊！

一如以往本屆前來踢館的球隊陣容實力堅強，再加上今年適逢亞運，各國抓緊練兵機會，把瓊斯盃當作亞運的前哨戰！上一屆瓊斯盃拿下冠軍以及亞軍的加拿大和立陶宛本次依舊十分被看好，加拿大球員個人能力突出、體能勁爆，立陶宛則是球風強硬、身材魁梧。南韓派出國家隊一軍陣容也被認為是本屆瓊斯盃的奪冠大熱門，包括KBL MVP兼人氣球星金善亨、去年在世籃資格賽以六顆三分球射翻紐西蘭的超級射手全準範、歸化洋將羅健兒、總教頭『籃球大統領』許載的兩個兒子許訓和許雄…等，可以說是精銳盡出！

中華藍隊與世籃資格賽陣容一樣以陳盈駿擔任控球組織進攻之重責大任，劉錚、周儀翔組成雙箭頭配上戴維斯坐鎮禁區，白隊除了國內大專菁英球員之外，值得注意的是本屆加入了年輕一代的旅美好手吳永盛、林庭謙以及高國豪，3人都是台灣籃壇最具天賦的新星、未來中華隊的核心戰力，球迷一定要趁著瓊斯盃好好欣賞他們的表現。賽程安排上，中華主力藍隊7/14(六) 開幕戰將與日本對決，7/21(六)力抗菲律賓以及閉幕7/22(日)大戰南韓將是球迷最期待的對戰組合！

(中時電子報)