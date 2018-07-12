實物銀行與法扶結合即時濟助弱勢

2018年07月12日 20:38 中時 陳俊雄

新北市實物銀行法扶分行12日上午正式開幕，由新北市實物銀行調度物資，法扶基金會新北分會提供倉庫、空間及人力，未來至新北法扶尋求法律扶助的弱勢民眾，經評估有物資需求，即可領取民生物資應急，全方面守護新北市弱勢民眾。

新北市政府在新北市29區的社福中心、區公所及在地間團體成立實物銀行分行，服務對象包含經社工員、工作人員評估有需要之高風險及弱勢家庭、其他有關懷及急難需求個案，評估通過後提供物資協助。未來新北法扶分行可先提供一次性物資協助，若評估有長期性的福利服務需求，則轉介區公所申請補助或由各區社福中心給予協助。

法扶基金會新北分會長李茂生表示，新北法扶與新北市緊密合作攜手互助12個年頭同時，也經常思考「我們還可以再為民眾多做些什麼？」因此近年來積極與社會局合作，全面創建新北市弱勢市民法律服務網絡，這次開設實物銀行分行創新駐點服務，希望能造福更多弱勢市民，貫徹該會濟弱扶傾之初衷。

市長朱立倫表示，新北市政府為全面性照顧弱勢民眾，於2011年成立全台第一個公辦公營實物銀行，在新北市29區成立分行，讓新北各區弱勢民眾可以就近領取物資。他也感謝新北法扶加入實物銀行行列，不僅讓服務據點增加，同時也擴大服務族群，市府、法扶一起攜手扶助弱勢民眾。

(中時 )