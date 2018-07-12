實物銀行與法扶結合即時濟助弱勢

新北市長朱立倫（中）與新北法扶分會長李茂生（右一）檢視實物銀行分行。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中時

新北市實物銀行法扶分行12日上午正式開幕，由新北市實物銀行調度物資，法扶基金會新北分會提供倉庫、空間及人力，未來至新北法扶尋求法律扶助的弱勢民眾，經評估有物資需求，即可領取民生物資應急，全方面守護新北市弱勢民眾。

新北市政府在新北市29區的社福中心、區公所及在地間團體成立實物銀行分行，服務對象包含經社工員、工作人員評估有需要之高風險及弱勢家庭、其他有關懷及急難需求個案，評估通過後提供物資協助。未來新北法扶分行可先提供一次性物資協助，若評估有長期性的福利服務需求，則轉介區公所申請補助或由各區社福中心給予協助。

法扶基金會新北分會長李茂生表示，新北法扶與新北市緊密合作攜手互助12個年頭同時，也經常思考「我們還可以再為民眾多做些什麼？」因此近年來積極與社會局合作，全面創建新北市弱勢市民法律服務網絡，這次開設實物銀行分行創新駐點服務，希望能造福更多弱勢市民，貫徹該會濟弱扶傾之初衷。

市長朱立倫表示，新北市政府為全面性照顧弱勢民眾，於2011年成立全台第一個公辦公營實物銀行，在新北市29區成立分行，讓新北各區弱勢民眾可以就近領取物資。他也感謝新北法扶加入實物銀行行列，不僅讓服務據點增加，同時也擴大服務族群，市府、法扶一起攜手扶助弱勢民眾。

(中時 )

山西小鮮肉娶媳　全由11個姐姐包… 捷運、台糖招商等建設利多效應 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。