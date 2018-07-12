捷運、台糖招商等建設利多效應 中市推案上看1800億

2018年07月12日 20:39 中時 盧金足

「夏卡爾」位居水岸第一排，透過旱溪康橋整治計畫成功，擁有自行車、輕艇、釣魚、野餐等美式休閒生活。（盧金足攝）

因應鐵路高架化第二階段通車，台中市政府編列3.5億元左右進行台中車站廣場(廣6)改建工程，打造與百年老車站共融的現代化廣場，也作為大台中鐵路交通的新門面。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍推動大車站計畫及台糖生態園區展開招商，帶動周遭房市發展。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底將試運轉，軌道商機開始發酵，受惠沿線房市，捷運機廠附近的土地行情也翻漲。（盧金足攝）

捷運年底將試運轉，軌道商機開始發酵！台中市不動產業界原預估大台中今年推案量1200億元，但不受年底選舉因素影響，推案量加碼，將挑戰1500到1800億，大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川12日表示，房市目前已築底完成，現在是最佳進場時機！

台中市上半年建案已達800億推案量，建商獵地力道加強，大台中不動產公會12日針對房市展望指出，北屯捷運機廠旁邊的土地行情，從土地標售見出房市加溫跡象，明年建案成本增加將反映在新房價上。

以捷運機廠附近的土地標售為例，住宅類地價每坪從30多萬漲到50萬，商業土地1坪50萬漲到70萬，最高成交達90萬。

「這幾年壓抑的買氣要出籠了！」大熊建設董事長梁信雄表示，房市回溫加速餘屋去化，台中市府推動的三井集團商場、台糖生態園區招商及烏日副都心等重大建設，在新房地合一稅、地價成本高及建材漲價等因素，明年房價預期會出現漲幅。

台中市府推動大車站計畫、台糖生態園區招商，政府與民間投資600多億到位，麗寶集團旗下的名軒開發看準車站特區的建設發展，大手筆推出占地近5000坪的「美好莊園」建案。

甲桂林廣告副總經理周智柔表示，台中市長林佳龍針對大車站、綠空鐵道、水域整治等計畫，搭配大台中山手線及捷運計畫，吸引很多首購族，客層包括醫生、公教人員，還有鄰近新搬遷建國市場，也有家族成員一次買10戶，1、2期完銷後，成屋眼見為憑，帶旺目前推出的第3期「夏卡爾」建案。

(中時 )