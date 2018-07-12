回俄修or自改造？印度升級4艘基洛級潛艦

2018年07月12日 20:42 中時電子報 何宜玲

Will Indian refit its Kilo-class submarines in India or Russia?



Not really a question of whether Indian yards a capable of undertaking the work, but whether Russia signs off on the idea.https://t.co/bGKAw0NTAG — David Bober (@mrdavidboberesq) July 3, 2018

印度日前打算升級4艘基洛級潛艦，將它們的服役期延長至少10年。而印度海軍正在考慮其中2艘急需改造的基洛級潛艦，應該送回俄國造船廠維修，還是由印度自行改造升級。如果送回俄國的話，維修費用大約3.6億美元(約新台幣110億元)，也是一筆龐大的費用。因此印度軍工部門又想吃下這筆大單。

根據印度《經濟時報》(The Economic Times)報導，印度軍方打算升級4艘基洛級潛艦，而日前印度國防部正在商討其中2艘具有急迫性的潛艦，究竟要根據總價高達3.6億美元的維修合約，送回俄羅斯造船廠進行維修改造，還是要讓它在印度製造的計畫下自行完成升級就好。

事實上，印度軍工部門希望藉由俄羅斯維修計畫的輔助力量，趁機提升印度軍工的技術實力。因此希望能夠承擔針對基洛級潛艦升級和改造的實際工作，如此一來，印度軍工可以獲得大量的技術和技能。

但是印度海軍卻擔心這種複雜的過程可能導致改造計畫「延誤」，並且可能讓戰艦的「品質」下降。而另一方面，印度海軍恐怕也得面臨俄羅斯造船廠完成潛艦維修以後，是否會提供該潛艦壽命延長「認證」的問題。因為這種認證只能由潛艦的原始製造商提供。

根據印度國防採購委員會(DAC)指出，目前決定將其中2艘基洛級潛艦送回俄羅斯維修，其餘2艘則留在印度進行升級。

(中時電子報)