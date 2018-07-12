文在寅訪星 表態力促今年簽兩韓終戰協定

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旺報

本月11至13日，南韓總統文在寅赴新加坡國事訪問，南韓《中央日報》12日報導，文在寅在新加坡接受採訪時表示，將力促在今年內簽訂終戰協定。至於大家關心的駐韓美軍是否會撤出半島，文在寅表示，駐韓美軍是美韓同盟之間問題，不是美朝無核化談判的議題。

文在寅接受《海峽時報》書面採訪時表示：「終戰宣言是一種政治性宣言，旨在表明各方結束敵對關係、發展和平共存關係的共同決心」，認為發表終戰宣言是帶動半島無核化並簽署和平協定、實現永久和平的里程碑，韓國政府的目標是落實板門店宣言內容，在停戰協定簽署65週年的今年年內成功發表終戰宣言。

4月27日，文在寅與北韓領導人金正恩會晤後，就「年內發表終戰宣言」達成協議；五月，兩人再次會晤，在談及第二次會晤的成果時，文在寅曾再次表示，期待能夠通過進一步舉行韓朝美首腦會談發表終戰宣言。南韓外交部長康京和先前則表示，兩韓元首今秋或在平壤將再次會晤。

文在寅稱，涉及到發表終戰宣言的時間和方式，韓國需要與北韓、美國等國密切協商。他還稱，現在半島正在發生足以寫入世界歷史的巨大轉折，「歷史的方向已經開始從戰爭轉向和平」，而隨著美朝會談（川金會）6月12日在新加坡舉行，兩國都為半島的和平邁出了重要的一步。

但是，他也表示，美國與北韓緊張敵對的關係，已經持續70多年，很難一下子解決，當下的關鍵在於，美朝雙方履行好雙方協議內容，即北韓應制定更具體的無核化方案，韓國和美國也應迅速展開相應的綜合措施。

(旺報 )

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