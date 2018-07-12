獨／泰國足球隊少年順利救出洞 澳洲麻醉醫師哈里斯是功臣

圖為救援人員全副武裝入洞營救受困少年。(圖/美聯社)

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中時

（22:26更新內文）泰國12名足球隊少年被順利救出，由於這群男孩多數不會游泳，無一有潛水經驗，即使有專業潛水夫從旁協助，也很困難穿越凶險的通道獲救，且有救援人員指出，獲救男孩在出洞時似乎是半清醒的狀態下，振興醫院麻醉部主任周毅鵬揭開其中謎團，原來一名來自澳洲的麻醉醫師哈里斯（Dr.Harris）是關鍵人物，其不僅先潛入到達少年足球隊受困地，也給予少年精準的鎮靜劑量，讓少年在長達4小時的潛水過程中不躁動驚慌，是協助少年脫困的關鍵英雄。

周毅鵬指出，哈里斯不僅是位麻醉醫師，也是位潛水高手，在業界無人出其左右，相當有名，此次被找去協助救援工作，麻醉科醫師社群群組一直都在追蹤他，少年受困地相當的深，哈里斯憑著優異的潛水能耐先抵達到受困少年身邊，他先評估12少年的身體狀況，建議身體較差狀況的少年先出洞，這個評估與泰國官方要求先讓身體較好少年出洞的決定剛好相反，最後泰國官方決定採用哈里斯的建議。

周毅鵬指出，12名足球隊少年需潛水長達4公里才能出洞，全程需要4小時，而這群小伙子年紀最小11歲，最大14歲，完全沒有潛水經驗，須戴著全面罩潛水鏡維持呼吸，身體包裏在防寒鋁鉑衣中，由潛水人員或背或擔架抬出。如何讓小朋友不害怕不躁動，是十分困難的旅程，當時麻醉科醫師群組即猜測哈里斯會建議使用鎮靜劑，如然不出所料，且給的量必須相當精準，給太多，會影響少年呼吸，給太少，少年太過清醒會害怕躁動，這時完全考驗哈里斯麻醉的專業能力。

在泰國官方還不好承認是否對救出少年使用鎮靜劑的同時，澳洲媒體已登出哈里斯如何憑著專業成功協助救援，並以這位潛水高手的麻醉醫師為榮。

(中時 )

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