民調年輕支持者僅有2.5％ 人渣文本：姚文智可以安息了

2018年07月12日 20:48 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

美麗島電子報今（12）公布台北市長民調數字，若只比較柯文哲、丁守中、姚文智三名候選人，支持度分別為38.7%、30.5%、16.4%。其中，姚文智明明是三位參選人最年輕的，但他的主要支持者竟是60歲以上或高中教育程度以下的民眾，而20歲-29歲民眾支持者僅有2.5%。輔大教授周偉航透過「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲團表示，「姚文智可以安息了」。

據美麗島電子報民調顯示，無黨籍現任市長柯文哲、國民黨丁守中、民進黨姚文智競選下的台北市民眾支持意向（括號內數值是與2018/5調查之增減百分點）：柯文哲38.7%（+3.5%）、丁守中30.5%（-2.6%）、姚文智16.4%（+1.4%），表示因此不投票或投廢票有6.2%（-1.6%），未明確回答有8.2%（-0.7%）。

其中，交叉分析20至49歲、或大學以上教育程度民眾支持柯文哲比率最高，50歲以上、或專科以下教育程度民眾支持丁守中比率最高，60歲以上或高中教育程度以下的民眾則是姚文智主要支持者，而20歲-29歲民眾支持者僅有2.5%。

對60歲以上或高中教育程度以下的民眾成為姚文智主要支持者，網友指出，「姚文智識相還是宣布退選吧」、「年輕人選票搶不到，當然就主打老人市場」、「台北是不是都沒有台灣價值？」。另對姚文智支持度達16.4%，網友也質疑「接電話的通常是老的，加權也不準」、「打針吃藥才撐到16%」、「太酸了，老灰阿的霸主決賽」。

(中時電子報)