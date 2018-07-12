AirAsia開航菲律賓克拉克 祭出888元驚喜票價

為了首航活動，Air Asia員工12日裝扮成與克拉克同名的偶像人物「超人」，在候機室與旅客合照，同時贈送首航禮，有環保袋、克拉克水世界Aqua Planet門票。（陳麒全攝）

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AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星表示，台北─克拉克航線將可促進台菲兩地觀光與交流。（陳麒全攝）
AirAsia於12日開闢桃園往返菲律賓克拉克航線。（陳麒全攝）

低成本航空AirAsia於12日開闢桃園往返菲律賓克拉克航線，為了慶祝首航，官網在7月15日前推出單程未稅888元的驚喜票價，出發日期可以至10月27日前。

AirAsia菲律賓克拉克航線使用空中巴士A320飛航，機上配置180個座位，目前每周飛航3班。12日晚間從桃園起飛的班機搭載160多位旅客，載客率超過90%。

AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星表示，台北─克拉克航線是AirAsia繼馬尼拉、宿霧後的第3條菲律賓國際航線，也是目前台灣唯一直飛克拉克的航空公司，將可促進台菲兩地觀光與交流。

為了首航活動，Air Asia員工12日裝扮成與克拉克同名的偶像人物「超人」，在候機室與旅客合照，同時贈送首航禮，有環保袋、克拉克水世界Aqua Planet門票。

位在馬尼拉北方的克拉克，過去曾經是美國駐菲律賓空軍基地所在，公路、餐廳、建築至今仍保有濃厚的美國色彩。菲律賓政府從1993年將克拉克規劃為經濟特區，國際知名飯店進駐，也設置東南亞最大的水上主題樂園－克拉克水世界（Aqua Planet），擁有38個刺激的滑水道，值得一遊。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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