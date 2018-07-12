台南崇明國中陸配女兒跳樓 教育局遭監察院糾正

台南市崇明國中2015年發生女學生墜樓，台南市教育局處理過程被監察院糾正，圖為案發當時中華婦女黨主席涂明慧（右2）慰問女學生的母親（左1）。（本報系資料照片）

友善列印
中時

台南崇明國中在2015年11月發生一起國三女學生跳樓重傷，監察院認為校方及台南市教育局處理有違失，糾正校方及教育局。教育局對此回應，將督請學校檢視對學生輔導與管教程序及內容，包括班規訂定、給學生自我陳述機會等，應依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」辦理，事實陳述書等相關表件也應使用中性語詞，避免誤解；另教職員工看到學生有危險行為也需負起輔導管教責任。

關於監察院糾正教育局在調查該案的過程中，未與學生訪談，教育局指出，接獲該案的通報後，教育局立即派員協助處理，也組成專案小組進行調查，原預定訪談學生，但因當事人當時仍在醫院接受密集治療，家長拒絕學生接受訪談，為求謹慎，專案小組曾約談校長、主任、當事人生教組長及學生等，並查證監視錄影，調閱獎懲等相關紀錄及規定，也實地勘察事發地點，還原事發經過，無偏袒學校情事。

教育局表示，有關台南市學校意外統計及「校園安全及災害事件分析」管教衝突統計數字上升乙節，教育局已持續加強學校導師、行政人員輔導管教學生相關知能，精進相關人員覺察及應變能力。

教育局強調，未來將增進導師班級經營及學生心理輔導知能，並強化教師有關弱勢關懷、情緒管理及自我照護、人際及自我概念與互動相處知能，並責請各校加強辦理校內宣導及融入於課程與教學，使師生皆具珍愛生命、關心他人素養。

(中時 )

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